Czas przestawić zegarki. 8-godzinne ramy już się nie sprawdzają

Mieszkańcy norweskiej wyspy Sommarøy chcą zrezygnować z czasu — głosił news, który w ostatnich dniach krążył po polskim internecie. Mają ku temu ważny powód. Tam, gdzie żyją, latem przez 60 dni nie zachodzi słońce. Zimą jest z kolei odwrotnie — słońce nie wschodzi. A skoro tak, to znane choćby nam pojęcie "czasu" zawodzi. Bo i po co mówić "9:00 rano" czy "późny wieczór" jeśli środek nocy wygląda tak samo, jak wczesne popołudnie.

Sęk w tym, że news wcale nie jest nowy, a co gorsza — nie jest prawdziwy. To znaczy mieszkańcy Sommarøy zmagają się ze wspomnianymi problemami, ale ich pomysł, by żyć w strefie bezczasowej, to zwykła kampania reklamowa, zachęcająca do odwiedzenia malutkiej wyspy.

Sommarøy

Chociaż cała akcja okazała się być podkręcona, organizatorzy poruszyli ważny problem. W informacjach, które obiegły świat, cytowano jednego z pomysłodawców. Ten zaś zauważał, że ścisłe 8-godzinne ramy wprowadzają niepotrzebną nerwowość i presję. Nie trzeba mieć nad głową słońca przez przeszło 60 dni, by móc podpisać się pod tą opinią.

Pomysł, aby miejsce na Ziemi, gdzie godziny nie obowiązują, był turystyczną atrakcją to dobry dowód na to, że ludzie mają spory problem z postrzeganiem czasu.

Od jak dawna odmierzamy czas?

"Już w starożytności w basenie Morza Śródziemnego i w Chinach istniały zegary słoneczne, klepsydry i zegary wodne, nie odgrywały jednak tej bezwzględnej roli, jaką współcześnie przyjęły zegarki organizujące nam życie" - zauważa w książce "Tajemnica czasu" Carlo Rovelli.

I tak było do XIV wieku. Wówczas rozpoczęła się "epoka czasu odliczanego przez zegary" - w miastach i wsiach obok kościołów wyrastały wieże zegarowe, odmierzające rytm codziennych aktywności. Ciekawe jest to, kto do tego doprowadził.

W książce "Praca bez sensu. Teoria" David Graeber cytuje angielskiego historyka E.P. Thompsona, który w jednym z esejów napisał, że to gildie kupieckie stały za finansowaniem wspomnianych wież zegarowych. Ci sami kupcy wprowadzili modę na stawianie na biurkach czaszek z podpisem "Memento mori", by przypominały o tym, że nie wolno marnować ani sekundy. A jak spędzić czas godnie? Im zapewne chodziło o pracę i wydawanie pieniędzy.

Dopiero rewolucja przemysłowa doprowadziła do rozpowszechnienia zegarków domowych i przenośnych, ale to właśnie w XIV wieku, zauważa Greaber, narodził się pogląd, że czas to pieniądz — że można wykupić kilka godzin życia innego człowieka. Znamienne jest to, że wcześniej tak nie było - "na czas" pracowali jedynie niewolnicy.

Czas to pieniądz

Ale nie chodziło wyłącznie o święta i inne wyjątkowe okazje. W wielu przypadkach praca była w pewien sposób nieregulowana, bo nikt jej nie nadzorował — ot, chłop pańszczyźniany musiał oddać swoje na czas, a jak do tego dojdzie, to już jego sprawa. Gdy tak było, interwencja nie była potrzebna. Dlatego dawni rolnicy intensywnie pracowali do max. 30 dni w roku, zaś w pozostałe — raptem po kilka godzin. Daleko im było do trudów współczesnego etatu.

Dotyczy to nie tylko średniowiecznego feudalizmu. Dlatego E.P. Thompson zastanawiał się, czy "następujące po sobie na przemian przypływy intensywnej pracy i bezczynności" nie są naturalnym rytmem ludzkiej pracy. A przynajmniej takim były, do czasu nastania panowania zegarów.

Ponad 100 lat i… wystarczy?

23 listopada 2020 r. minie 102. rocznica wprowadzenia w Polsce 8-godzinnego dnia pracy. Rodzi się jednak pytanie, czy podział na 8 godzin pracy, 8 odpoczynku i 8 snu jeszcze obowiązuje. Coraz trudniej o zawód, gdzie problemem nie są nadgodziny i przepracowanie. Dodajmy do tego "ekonomię fuch" czy wolne zawody i hasło "pracujesz kiedy chcesz", które w praktyce oznacza, że pracujesz jednak więcej, niż mniej.

Tak jak 8-godzinny dzień pracy jest fikcją, tak również 8 godzin snu pozostaje coraz częściej w strefie marzeń. 26 proc. Polaków przyznaje, że sprawdza swój telefon w łóżku, leżąc z partnerem. W Niemczech to prawie 50 proc.

Oderwać się trudno, skoro nawet technologiczni giganci przekonują, że sen jest dla słabych. Po co spać, jeśli możesz zerwać nockę przy serialu, filmie, grze czy książce? Pójść na nocną premierę lub kupić gadżet, dzięki któremu można spać krócej, ale wydajniej.

Już nie jest potrzebna czaszka z napisem "Memento mori" - o tym, że każda sekunda jest na wagę złota przypominają miliarderzy śpiący po cztery godziny.

Powiązanie czasu z aktywnością i pieniędzmi dobrze ilustruje wiadomość o tym, że inteligentne zegarki od Apple sprzedały się lepiej niż wszystkie szwajcarskie zegarki razem. Nie chodzi już wyłącznie o pokazywanie godziny. To ma najmniejsze znaczenie.

Czym różni się noc od dnia, skoro nawet o 2:00 możemy oglądać seriale — zauważmy, że dochodzimy do tych samych wniosków, co Norwegowie z wyspy Sommarøy, mimo że wieczorami świecą nam co najwyżej ekrany. Inteligentny zegarek jest więc praktyczniejszy, bo możemy mierzyć naszą aktywność, szybciej odbierać połączenia i o jakieś 8 sekund wcześniej zapłacić za zakupy niż telefonem. A w zabieganym świecie rośnie liczba transakcji za pomocą "ubieralnych" gadżetów.

Czas przestawić zegarki

Ale nie tylko dlatego pomysł Norwegów zasługuje na to, by zastanowić się nad nim również w Polsce. Nie powinno chodzić jednak o rezygnację z zegarków, tylko przestawienie swojego myślenia o czasie. Od dawna zwraca się uwagę na to, że powinniśmy pracować krócej, robiąc sobie dłuższe przerwy. Naukowcy dodają także, że rozpoczynanie lekcji o 8:00 rano to olbrzymia szkoda dla młodych ludzi. Jesteśmy uwięzieni w dawnych 8-godzinnych ramach, które obecnie źle funkcjonują. Czas przestawić zegarki.