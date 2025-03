iPhone rozwiąże problem z praniem. Wystarczy zeskanować metki

Każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak istotne jest pranie ubrań zgodnie z zaleceniami producentów, które znajdują się na metkach. Niestety wiele osób nie umie poprawnie zinterpretować zawartych tam symboli, co może prowadzić do uszkodzenia odzieży. Właściciele iPhone'ów nie muszą się już tym martwić. Ich telefony wskazują im, jaki tryb prania wybrać, by nie zaszkodzić materiałom.