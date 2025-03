Ukryte funkcje suszarki. Jeśli ich nie używasz, niszczysz swoje włosy

Pasja do pielęgnacji włosów obejmuje nie tylko same włosy, ale także skórę głowy. Specjaliści podkreślają, że dobrze wypielęgnowana skóra stanowi fundament dla pięknych, zdrowych i gładkich włosów. Dlatego ważne jest korzystanie z peelingów, wcierek oraz wykonywanie masaży skóry głowy.

Co z suszarką? Okazuje się, że suszarka nie musi powodować uszkodzeń, jeśli podczas suszenia używamy funkcji chłodnego nawiewu. To mały przycisk umieszczony z tyłu lub z boku suszarki, który warto wcisnąć, by zmniejszyć temperaturę powietrza. Suszenie włosów chłodnym podmuchem zamyka łuski włosa, co sprawia, że stają się one bardziej lśniące, gładkie i mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne.