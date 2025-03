Koszenie trawy po zimie. Kiedy wypada ten najlepszy moment?

Coraz więcej słońca i rosnąca temperatura to zwiastuny nadchodzącej wiosny. Wiosenne dni nie tylko stają się cieplejsze, ale również dłuższe, co może prowadzić do pytania, czy nadszedł już odpowiedni moment na pierwsze koszenie trawnika. Zachowaj jednak rozwagę i nie działaj zbyt pochopnie, gdyż zbyt szybkie rozpoczęcie prac może zaszkodzić murawie.