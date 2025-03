Czym czyścić ekspres do kawy? Ta metoda jest prosta i skuteczna

Regularne czyszczenie ekspresu do kawy jest kluczowe dla zachowania jego sprawności i jakości parzonej kawy. Zaniedbanie tej czynności może prowadzić do osadzania się kamienia i pogorszenia smaku napoju.

Aby skutecznie wyczyścić ekspres, opróżnij zbiornik i napełnij go litrem czystej wody. Dodaj trzy łyżki sody oczyszczonej i dokładnie rozpuść . Uruchom ekspres, a następnie przepłucz pojemnik pod bieżącą wodą. Tę czynność powtarzaj co dwa lub trzy tygodnie .

Sodę oczyszczoną można zastąpić kwaskiem cytrynowym, który działa równie skutecznie. Inną metodą jest użycie tabletek do czyszczenia protez – wystarczy wrzucić je do ciepłej wody w zbiorniku i uruchomić ekspres na najwyższy program parzenia. Można także użyć mieszanki octu i wody w proporcji 1:2 , pozostawiając ją w zbiorniku na 15 minut.

Te same metody można zastosować do czyszczenia czajnika. Tabletki do protez świetnie sprawdzą się w usuwaniu kamienia, a ocet z wodą pomoże w usunięciu osadów.