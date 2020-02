Huawei FreeBuds 3. Czy sprawdzają się w każdych warunkach?

Początek roku to moment refleksyjny. Symboliczny czas, kiedy nastawiamy się na nowe. Wielu z nas wyznacza sobie ambitne cele i rozmyśla o postanowieniach. Tak było i w moim przypadku. Jedno z moich noworocznych wyzwań było bardzo przyziemne. Można nawet powiedzieć, że bardzo przeciętne. Postanowiłam częściej odwiedzać siłownie i ogólnie postawić na ruch.

W momencie największej mobilizacji z pomocą przyszły mi słuchawki Huawei FreeBuds 3. Otrzymałam możliwość ich przetestowania. A czemu nie zrobić tego na siłowni, gdzie warunki bywają czasami ekstremalne – głośna muzyka, dźwięk rzucanych ciężarów, szum rozmów. Stwierdziłam, że będzie to dodatkowa mobilizacja – okazja do weryfikacji nowego sprzętu.

Słuchawki Huawei FreeBuds 3 (Materiały własne)

Pierwsze wrażenia

Huawei FreeBuds 3 zrobiły na mnie dobre pierwsze wrażenie. Małe opakowanie, zgrabny kształt i biały, elegancki kolor. Początkowo obawiałam się, że będę miała problemy z połączeniem słuchawek z moim iPhonem, w końcu to sprzęt konkurenta, ale obawy były bezpodstawne. Połączenie Bluetooth działa bez zarzutu. Po pierwszej synchronizacji sprzętu słuchawki automatycznie łączyły się z moim telefonem po wyciągnięciu ich z etui. Rozwiązanie proste i bezproblemowe.

Podobne wrażenia mam z ich ładowaniem. Huawei FreeBuds 3 posiadają etui ładujące, co jest bardzo wygodne. Pełne naładowanie etui zajmowało mi mniej niż 20 minut. Później przez kilka dni nie musiałam martwić się o to, czy słuchawki wytrzymają cały mój trening. Po prostu po użyciu trafiały do etui, gdzie ponownie się ładowały. Producent twierdzi, że możemy odtwarzać dźwięk przez 4 godziny na jednym ładowaniu i 20 godzin korzystając z etui ładującego.

Etui ładujące. (Materiały własne)

Poziom naładowania można łatwo kontrolować – sprawdzając ikonkę wyświetlającą się na ekranie telefonu oraz patrząc na kolor diody na etui. Jej czerwone zabarwienie informuje o tym, że należy je naładować. Służy do tego kabel USB-C, który jest w zestawie.

Producent chwali się, że Huawei FreeBuds 3 posiadają procesor Kirin A1 z inteligentną redukcją szumów. Jak ona się sprawdza? Częściowo niweluje szum pochodzący z otoczenia. Nie jest to jednak całkowite wyciszenie, czy odcięcie od otaczającego nas świata. Wciąż docierają do nas głośne dźwięki. Nie musimy się obawiać, że nie usłyszymy trąbiącego samochodu.

Słuchawki Huawei FreeBuds 3 są bardzo czułe. W zależności od wybranej konfiguracji w aplikacji AI Life można wybrać, co osiągniemy po dwukrotnym stuknięciu w słuchawkę – opcję Play/Next albo Play/Pause. Warto jednak zaznaczyć, że jest ona dostępna tylko dla systemu Android i można ją pobrać w Google Play. Użytkownicy iPhone muszą mierzyć się z losowym działaniem tej funkcji. W moim przypadku czasami działała zmiana piosenki na inną, a innym razem dwukrotne kliknięcie pozostawało bez odpowiedzi.

Huawei FreeBuds3 (Materiały własne)



Jak Huawei FreeBuds 3 sprawdzają się w akcji?

Słuchawki Huawei FreeBuds 3 mogę polecić wszystkim aktywnym osobom. Sprawdzają się zarówno na siłowni, jak i w terenie. Nie wypadają z uszu nawet w trakcie wykonywania gwałtownych ruchów, czy biegania. Ich atutem jest też niewielki rozmiar. Nie zakrywają dużej części głowy, dlatego nie musimy mierzyć się z problemem nadmiernego pocenia czy przegrzania organizmu.

Wady słuchawek dokanałowych

Czy Huawei FreeBuds 3 mają jakieś minusy? Tak. Nie są idealne. Zwłaszcza z perspektywy użytkownika iPhonea. Mając słuchawki połączone z telefonem, zauważyłam problemy z odbieraniem połączeń. Nawet przełączając rozmowę na normalny tryb – nie było słychać rozmówcy albo rozmowa się całkowicie wyłączała po krótkim czasie. Telefon potrzebował chwili, aby "dojść do siebie". Zdarzało mi się to za każdym razem, gdy obierałam połączenia.

Huawei FreeBuds3 (Materiały własne)

Mówiąc o wadach, warto również wspomnieć o wykonaniu z plastiku. Uważam, że słuchawki za około 700 zł zasługują na lepszy materiał, zwłaszcza że plastik, z którego są wykonane, można łatwo porysować lub zniszczyć.

Patrząc w sposób całościowy na Huawei FreeBuds 3, trzeba powiedzieć, że to dobry sprzęt, skierowany przede wszystkim do użytkowników Androidów. Sprawdza się w wielu warunkach, ale od słuchawek za taką cenę wymaga się trochę więcej. Widać też sporo inspiracji AirPods od Apple.

Huawei FreeBuds 3 (Materiały własne)

Specyfikacja techniczna słuchawek dokanałowych

Wymiary: 41,5 x 20,4 x 17,8 mm (jedna słuchawka), ⌀60,9 x 21,8 mm (etui ładujące)

Waga: ok. 4,5 g (jedna słuchawka), ok. 48 g (etui ładujące)

Kolory: czarny, biały, czerwony

Bateria: przewodowe ładowanie etui: ok. 1 godzina, ładowanie słuchawek w etui: ok. 1 godzina

Typ: douszne, bezprzewodowe, Bluetooth

Przetwornik: ⌀14,2 mm dynamiczny

Czas pracy: 4 godziny na 1 ładowaniu, 20 godzin przy użyciu etui ładującego

Ładowanie zwrotne: Przewodowe: USB-C (5V 1,2A 6W), Bezprzewodowe: standard Qi (2 W)

Obsługa asystenta głosowego: obsługa dwukrotnego dotknięcia

Bluetooth: 5.1

Chipset Bluetooth: HUAWEI Kirin A1



Redukcja szumów: system aktywnej redukcji szumów

Wykrywanie użytkownika: tak