Czy za klimatyzator i pompy ciepła można trafić do więzienia?

W Polsce coraz więcej osób decyduje się na instalację pomp ciepła i klimatyzatorów, szczególnie tych pierwszych, zwłaszcza jeśli są one zintegrowane z fotowoltaiką jako ekologiczna alternatywa dla tradycyjnych systemów ogrzewania . Trzeba jednak uważać, aby taka inwestycja nie stała się przyczyną konfliktów dla jej użytkowników.

Osobom powodującym zakłócenia hałasowe grożą różne kary. Możliwe jest nałożenie grzywny od 20 do 5000 złotych, areszt do 30 dni, albo ograniczenie wolności do jednego miesiąca.