Dzwoni do ciebie nieznany numer? Zobacz, jak uniknąć oszustwa

Jeżeli dzwoni do Ciebie nieznany numer, często pojawia się pytanie, czy warto odebrać. W dzisiejszych czasach, gdy liczba telefonicznych oszustw stale rośnie, należy zachować ostrożność, aby nie wpaść w pułapkę.

Oszuści coraz częściej celują w osoby starsze, manipulując nimi. Ale ich metody są na tyle wyrafinowane, że nawet młodsze osoby mogą się pomylić. Jak zatem uchronić się przed zagrożeniami? Oto kilka istotnych rad, które warto mieć na uwadze.

Skąd oszuści mają mój numer?

Zdobycie Czyjegoś prywatnego numeru telefonu jest dziś zaskakująco proste. Często sami wyrażamy na to zgodę, na przykład uczestnicząc w programach lojalnościowych czy zakładając karty rabatowe.

Duże korporacje mogą sprzedawać swoje bazy danych do firm zajmujących się telemarketingiem, które mogą przekazywać te informacje dalej. Możliwe, że twój numer znajduje się w licznych bazach i nawet o tym nie wiesz. Innym zagrożeniem jest udostępnianie numeru w internecie, zwłaszcza w ogłoszeniach online. Każdy może mieć wtedy dostęp do numeru, a jego usunięcie nie zawsze jest skuteczne.

Co zrobić, gdy dzwoni nieznany numer komórkowy?

Choć ignorowanie połączeń może być czasami skuteczne, nie zawsze jest to najlepsza opcja. Może się okazać, że ktoś ważny próbuje się z Tobą skontaktować. Lepiej więc odbierać telefony, zachować czujność i zwracać uwagę na nietypowe sytuacje.

Na przykład, jeśli dzwoni ktoś podający się za pracownika banku i informuje o problemach z kontem, warto pamiętać, że bank zazwyczaj prosi o osobiste stawienie się w placówce, a nie rozwiązanie problemu przez telefon. Podejrzanym działaniem są także prośby o instalowanie nieznajomych aplikacji czy podawanie wrażliwych danych osobowych w ankietach.

Warto też zweryfikować numer w Google. Jeżeli jest przypisany do telemarketera czy kogoś podejrzanego, najpewniej znajdziesz stosowne informacje w wynikach wyszukiwania. Aby sprawdzić, czy masz do czynienia z prawdziwą instytucją, warto rozłączyć się i oddzwonić do niej, używając numeru ze sprawdzonego źródła.