Brakuje ci miejsca na Zdjęciach Google? Zobacz, jak zwiększyć przestrzeń

Brak miejsca w Zdjęciach Google może być uciążliwy, zwłaszcza po zmianach wprowadzonych przez Google. Od 1 czerwca 2021 roku ograniczono bezpłatną przestrzeń dyskową do 15 GB, dzieloną na Gmail, Dysk Google i Zdjęcia Google . To wymusza szukanie sposobów na zarządzanie tą przestrzenią.

Zarządzanie miejscem wymaga najnowszej wersji aplikacji Zdjęcia. Po zalogowaniu się, należy przejść do ustawień, by uzyskać dostęp do opcji zarządzania kopią zapasową oraz synchronizacją. Pozwala to łatwo zwolnić miejsce i uniknąć problemów z przechowywaniem plików.