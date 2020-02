Mads Mikkelsen i Michael Keaton mieli być wiedźminem. Odrzucili ofertę Netfliksa

Jak podaje serwis Redanian Intelligence, których plotki na temat "Wiedźmina" wielokrotnie się potwierdzały, Mads Mikkelsen miał otrzymać propozycję wcielenia się w rolę Vesemira — najstarszego wiedźmina z Kaer Morhen oraz mentora Geralta. Tę samą propozycję miał również otrzymać Michael Keaton ("Batman", "Spider-Man: Homecoming", "Birdman"), ale zgodnie z nieoficjalnymi informacjami obaj aktorzy odrzucili ofertę.

Mads Mikkelsen to doskonały duński aktor, który znany jest m.in. z serialu "Hannibal", gdzie wcielił się w główną rolę oraz filmów "Polar", "Doctor Strange", "Casino Royale" czy "Michael Kohlhaas". Graczom może być znany również jako Cliff z produkcji "Death Stranding".

Warto jednak wspomnieć, że to właśnie dzięki głównej roli w europejskiej produkcji "Michael Kohlhaas", aktor był dla wielu fanów pierwszym typem do roli…Geralta. Kiedy pojawiły się pierwsze wzmianki o tym, że Netflix planuje serial na podstawie sagi Andrzeja Sapkowskiego, wiele osób miało nadzieję, że to właśnie Mikkelsen otrzyma główną rolę.

Obsadzenie w roli Henry'ego Cavila było dla wielu rozczarowaniem, ale trzeba przyznać, że aktor doskonale poradził sobie w roli Geralta. Niemniej szkoda, że Mikkelsena nie zobaczymy w roli wiedźmina — nawet jako mentora głównego bohatera.

Wcześniej w sieci pojawiły się plotki, że Mark Hamill, znany fanom przede wszystkim jako Luke Skywalker, może wcielić się w rolę Vesemira. Sam aktor przyznał, że chętnie spróbowałby swoich sił w serialu Netfliksa.

Pojawiły się również plotki dotyczące innych aktorów, którzy pojawią się w następnym sezonie "Wiedźmina". W Lamberta (innego wiedźmina ze Szkoły Wilka) ma podobno wcielić się Paul Bullio, zaś w Coëna — Yasen Atour. Mimo że od premiery 1. sezonu minęło już trochę czasu, to "Wiedźmin" Netfliksa wciąż jest jednym z najchętniej oglądanych seriali, a prace na planie 2. sezonu już trwają.