"Zenek" jednym z najgorszych filmów roku. Ale "recenzenci" raczej go nie widzieli

Średnia ocen wynosi w tej chwili 1.5/10. Jeszcze gorszym tegorocznym obrazem według użytkowników IMBd jest "Laz Kid" z notą 1.2/10. "Zenek" ma więc szczęście, bo w rankingu jest "tylko" drugim najgorszym filmem 2020 roku.

Tylko czy rzeczywiście "Zenek" jest tak zły, jak świadczą o tym oceny na IMBd?

Sugerując się recenzjami - aż tak to nie. Można domyślać się, że kiepskie noty to efekt zwykłego internetowego trollingu. Ot, grupa antyfanów, która być może nawet filmu nie widziała, chce zrobić mu złą prasę. Bombardowanie negatywnymi ocenami ma w sieci długą tradycję i wiele wskazuje na to, że "Zenek" padł ofiarą właśnie takiego działania.

Zresztą trudno brać pod uwagę średnią, skoro ocenę wystawiło raptem 163 użytkowników. Nie jest to zbyt wiarygodna liczba. Ale łatka "jednego z najgorszych filmów" może do "Zenka" niesłusznie przylgnąć.

Zobacz również: Gadżetovlog o gadżetach

Jak zauważył jeden z komentujących na Filmwebie, do podobnego zaniżania dochodzi w Polsce. Pierwsze noty pojawiły się jeszcze przed premierą filmu — i raczej wątpliwe było, by aż 303 oceniających wybrało się na przedpremierowe pokazy.

Przykład "Zenka" dobrze pokazuje, że do ocen w internecie trzeba podchodzić ze sporym dystansem. Czasami ważniejsze są poglądy niż rzeczywiste dzieło.