Niezwykle pomocna funkcja w telefonie. Może się przydać w każdej chwili

W dzisiejszych czasach nasze telefony komórkowe pełnią rolę nie tylko urządzeń do komunikacji, ale także niezastąpionych narzędzi, które wspierają nas w codziennym życiu . Jedną z funkcji, która może okazać się niezwykle pomocna w różnych sytuacjach, jest ta, która niejednokrotnie ratuje nas w chwilach kryzysowych . Niezależnie od tego, czy jesteśmy w trakcie podróży, w sytuacji zagrożenia zdrowia, czy po prostu potrzebujemy szybkiej pomocy – odpowiednia funkcja w telefonie może być kluczem do rozwiązania problemu.

Funkcje alarmowe w smartfonach mogą okazać się niezwykle przydatne w nieoczekiwanych sytuacjach. Dzięki nim możemy szybko wezwać pomoc lub poinformować innych o naszych najważniejszych informacjach medycznych. Producenci telefonów, dbając o bezpieczeństwo użytkowników, wprowadzili te funkcje do swoich urządzeń.

Aby skonfigurować tryb alarmowy w smartfonie z Androidem, przejdź do Ustawień, a następnie do sekcji Bezpieczeństwo i tryb alarmowy . Wybierz zakładkę Informacje alarmowe, gdzie możesz dodać kontakt alarmowy. Warto również uzupełnić kartę medyczną o takie dane jak grupa krwi czy alergie.

W przypadku iOS, konfiguracja jest równie prosta. Przejdź do Ustawień, a następnie do menu Alarmowe SOS. Możesz tam ustawić sposób, w jaki telefon ma wykonać połączenie do służb ratowniczych oraz dodać kontakty alarmowe, które zostaną powiadomione o twojej lokalizacji.