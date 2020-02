Netflix: Wiemy, kto zagra Vesemira. Nie, to nie będzie Mark Hamill

Kim Bodnia znany jest głównie z roli w serialu "Most nad Sundem". Chociaż ja kojarzę go przede wszystkim z powodu występów w "Obsesja Eve" - świetnej produkcji emitowanej na HBO Go.

Bodnia w "Obsesji Eve" był czarnym charakterem. I był naprawdę przerażająco groźny i niebezpieczny. Jestem spokojny o to, że dobrze wypadnie w roli wiedźmina.

Owszem, niektórzy mogą być rozczarowani, bo spekulowało się o dużo głośniejszych nazwiskach. Występem w "Wiedźminie" rzekomo był zainteresowany Mark Hamill. Według plotek Mads Mikkelsen oraz Michael Keaton otrzymali propozycję zagrania Vesemira, ale obaj aktorzy ją odrzucili.

Netflix już wcześniej ujawnił nowych aktorów, których zobaczymy w drugim sezonie serialu "Wiedźmin". Jedyną zagadką był Vesemir. Teraz jednak wszystko wyszło na jaw.