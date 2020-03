Operator sieci Play odblokowuje 40 kanałów. Gratka dla abonentów P4, którzy zostają w domu

Jeśli macie zawartą umowę abonencką z Play, to najpewniej posiadacie aktywną usługę telewizji internetowej Play Now lub Play Now TV. Jeśli brak wam w niej pakietu Extra lub Kids, to operator przygotował specjalną ofertę, która umili czas spędzony w domu czy innym miejscu z dostępem do Internetu. Promocja nie jest dostępna dla osób, które nie korzystają z usługi Play Now bądź Play Now TV.

Jakie stacje w Play Now w ramach promocji?

Od wczoraj do 31 marca można bez limitów zaznajamiać się z takimi stacjami telewizyjnymi jak — Pakiet Kids: Boomerang, CBeebies, Cartoon Network, Da Vinvi Learning, Duck TV, Nickelodeon Junior, Nickelodeon, Jim Jam, Baby TV.

Pakiet Extra: AXN, AMC, BBC First, BBC Brit, BBC Earth, Comedy Central, Extreme Sports, History 2, Kino Polska, Kino Polska Muzyka, Lifetime, Motowizja, Romance.TV, BBW World News, Bloomberg Television, Epic Drama, Polsat Vivasat Explore, Polsat Comedy Central Extra, Clubbing, Eska Rock TV, Eska Extra TV, VH1, MTV Rocks, MTV Live HD, MTV Dance, MTV Hits, Ginx, Paramount Play, 13 Ulica, E! Entertainment, Sci Fi, Crime+ Investigation Polsat, 4FUN Dance.

Po 31 marca abonenci, którzy jeszcze nie włączali pakietów Kids i Extra, będą mogli przedłużyć bezpłatny okres w ramach promocji przez 30 dni (dla Play Now) lub 90 dni (w przypadku oferty Play Now TV). Z platformy Play Now można korzystać przez stronę internetową www.playnow.pl, na dekoderach operatora Play Now, Na Androidzie oraz iOS. Co więcej, korzystanie z zasobów Play Now nie pomniejsza pakietu danych, jeśli używamy do tego swojego Internetu od operatora sieci Play.

Źródło: Play