Biedronka zwróciła uwagę na problem. Na razie opóźnień raczej nie będzie

Jak do tej pory problem koronawirusa w branży filmowej śledziliśmy głównie z perspektywy kin. Te nie działają, więc dystrybutorzy mają problem z premierami, które trafiły na ekrany przed pandemią, jak i z tymi, które miały pojawić się w okresie przymusowej kwarantanny. Wiemy, jak niektórzy z nową sytuacją sobie radzą — jedni opóźniają swoje hity, inni decydują się wydać je jak najszybciej w sieci.

Ale przecież na rynku działają jeszcze dystrybutorzy wydający produkcje na tradycyjnych nośnikach — DVD czy Blu-ray. O ich równie niełatwej sytuacji przypomniała niejako Biedronka.

Od dziś w sklepach tej sieci kupić możemy prawdziwe nowości — filmy "Na noże" oraz "Midway". Oba pojawiły się raptem pięć dni po "normalnej" premierze na DVD. Takiego pośpiechu nie odnotowaliśmy.

Rychłe wskoczenie na półki Biedronki dziwić jednak nie może, skoro Empik, Media Markt i inne tego typu sieci, w których często kupuje się pudełkowe wydania "na miejscu", są zamknięte. Tymczasem dyskonty dalej działają, a poza tym mają jeszcze jedną przewagę — są dostępne również w małych miejscowościach.

Nie każdy może (lub chce) w Biedronce się pojawić. Czy w takim razie czeka nas przesuwanie premier, jak ma to miejsce w przypadku filmów lub seriali?

Jak udało się Gadżetomanii dowiedzieć, Galapagos nie planuje wprowadzać żadnych zmian w związku z koronawirusem. Wszystkie premiery Blu-ray i DVD wydawane są zgodnie z planem. W najbliższym czasie dystrybutor wypuści na rynek "Osierocony Brooklyn" (premiera 15 kwietnia) czy "Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie" (8 maja).

Zapytaliśmy o plany wydawnicze Kino Świat, ale w chwili pisania tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Co ciekawe, niedawne premiery DVD z oferty dystrybutora - "Salma w krainie dusz" czy "1800 gramów" z 16 marca — również znajdziemy od 30 marca w Biedronce. Filmy nie pojawiły się aż tak szybko jak "Na noże", ale to i tak bardzo świeże produkcje.

W zapowiedziach Kino Świat widnieje np. "Pan T" - premiera planowana jest pod koniec kwietnia. Trudno powiedzieć, jak sytuacja związana z koronawirusem będzie wyglądała za miesiąc, ale nie możemy wykluczyć, że zamknięte sklepy przyspieszą pojawienie się nowych tytułów w Biedronce czy Lidlu, który przecież swego czasu również stawiał na sprzedaż płyt DVD oraz książek.

Sytuacja wydawców zajmujących się dystrybucją filmów na DVD mimo wszystko jest nieco inna niż tych skupiających się wyłącznie na kinie. Nadal mogą sprzedawać swoje pozycje przez internet. Tym bardziej że Empik czy Allegro udostępniły użytkownikom swoje flagowe usługi, umożliwiające zapewnienie sobie darmowej wysyłki. Jak pisał serwis wirtualnemedia.pl, z usługi Empik Premium skorzystało w sumie 300 tys.

Niekoniecznie wszyscy musieli zrobić to z powodu filmów i darmowej wysyłki, ale zapewne niektórzy wykorzystają abonament do zamówienia nowych filmów na DVD czy Blu-Ray. Na razie na Empiku nie znajdziemy wielkich promocji na filmy — niemal wszystkie nowości dostępne są w tradycyjnych cenach — co może oznaczać, że na razie do podbramkowej sytuacji daleko.