Jaki powerbank kupić i na co zwrócić uwagę? Poradnik

Oferta na rynku jest bardzo szeroka, więc warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki powerbank kupić, najpierw poznając ich rodzaje, możliwości oraz przeznaczenie. W tym poradniku zwrócimy waszą uwagę na najważniejsze parametry, które powinniście wziąć pod uwagę, zanim wybierzecie najlepszy powerbank dla siebie.

Powerbank i jego najważniejsze parametry

Zanim kupimy powerbank, warto wziąć pod uwagę najważniejsze parametry opisujące tego typu urządzenie.

Pojemność - to najważniejszy parametr i powinien być dopasowany pod kątem urządzeń, które chcemy ładować; dobrze jeśli pozwala na co najmniej podwójne naładowanie baterii — na rynku dostępne są powerbanki o pojemności od 2600 mAh do nawet 20 000 mAh.

Porty USB - niektóre modele wyposażone są w więcej niż jeden port, dzięki czemu możliwe jest ładowanie większej liczny urządzeń; port 2.1 umożliwia szybsze ładowanie — zbliżone prędkością do tego, które mamy z pomocą klasycznej ładowarki. Dodatkowo każdy powerbank jest wyposażony w złącze microUSB, które służy do ładowania powerbanku.

Wskaźnik naładowania - zwykle oznaczony jest diodami LED lub na wyświetlaczu LCD. Ten drugi będzie dokładniejszy.

Bezpieczeństwo - przed zakupem powerbanka warto lepiej poznać producenta i zakupić urządzenie z zaufanego źródła. Urządzenie przed przeładowaniem lub zwarciem mogą dodatkowo chronić odpowiednie zabezpieczenia.

Rozmiar - chociaż brzmi to banalnie, to powerbank musi być wygodny w użytkowaniu, a rozmiar i jego kształt bezpośrednio się na to przełożą. Do wyboru mamy obudowy z różnych tworzyw, dlatego bez problemu znajdziemy taki, który nam odpowiada.

Cena - mimo wszystko to często główny wyznacznik zakupowy. Powerbanki mogą kosztować od 40 zł do nawet kilkuset — różnica wynika z pojemności, jakości wykonania, dodatkowej funkcjonalności oraz producenta.

Jakie urządzenie naładuję powerbankiem?

Większość powerbanków jest w stanie ładować niemal każde urządzenie mobilne. Pod uwagę należy wziąć pojemność, typ złącza oraz napięcie. Urządzenia, które naładujesz, używając większości powerbankó dostępnych na rynku to:

smartfony

tablety

aparaty cyfrowe

kamery

nawigacje samochodowe

smartwatche

Warto przy tym zwrócić uwagę, że jeśli chcemy naładować powerbankiem urządzenie Apple — iPhone'a lub iPada konieczna może być przejściówka ze złączem Lightning.

Jak używać, by powerbank służył długo

Aby powerbank służył nam dobrze przez długi czas, warto stosować się do kilku podstawowych zaleceń. Przede wszystkim należy uważać, by urządzenie nie doznało uszkodzeń mechanicznych. Warto zwrócić uwagę np. że powebank ze wbudowanym przewodem jest bardziej narażony na uszkodzenia, a wymiana kabla — trudniejsza lub niemożliwa.

Jeśli chodzi samą baterię, to zaleca się, by powerbank był regularnie używany. Jeśli nie planujemy go używać przez dłuższy czas, to dobrze jeśli, jeśli nie będzie w pełni rozładowany. Zaleca się jednak przynajmniej raz w miesiącu naładować go do pełna, a następnie rozładować.

Warto pamiętać też, że powerbanki są narażone na samoczynną utratę energii (ok.20 proc), więc warto to wziąć pod uwagę, szukając urządzenia, które najlepiej spełni nasze oczekiwania. Mamy nadzieję, że teraz już wiecie, jaki powerbank kupić dla siebie.

