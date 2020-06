Netflix prezentuje "W głębi lasu". Polski serial zbiera pierwsze recenzje

"W głębi lasu" to drugi po "1983" polski serial Netfliksa i kolejna produkcja obok m.in. "The Stranger", która została oparta o powieść amerykańskiego pisarza Harlana Cobena. Podobnie, jak miało to miejsce w przypadku brytyjskiej serii thrillerów, serial Bartosza Konopki i Leszka Dawida (reżysera m.in. filmu "Jesteś Bogiem") ma spore szanse na odniesienie sukcesu. Wszystko za sprawą niesamowitego klimatu, intrygującego scenariusza i przede wszystkim — genialnej obsady.

Tą ostatnią zachwycony jest sam Harlan Coben — pisarz, który sprzedał na świecie 75 mln egzemplarzy swoich książek. W rozmowie z Wirtualną Polską przyznał, że nie mógł sobie lepiej wymarzyć głównych bohaterów. Trzeba przyznać, że trudno o lepszą zachętę do obejrzenia serialu.

W rolach głównych możemy podziwiać Agnieszkę Grochowską i Grzegorza Damięckiego. Na drugim planie pojawia się plejada polskich gwiazd. Wśród nich m.in.: Jacek Koman, Ewa Skibińska, Magdalena Czerwińska, Adam Ferency, Dorota Kolak, Piotr Głowacki, Cezary Pazura i Arkadiusz Jakubik. Na ekranie możemy zobaczyć też aktorów młodego pokolenia, na czele z Wiktorią Filus i Hubertem Miłkowskim. Autorami scenariusza są Agata Malesińska i Wojtek Miłoszewski.

Serial przedstawia Polskę w 1994 roku i czasach współczesnych. Opowiada historię warszawskiego prokuratora Pawła Kopińskiego, który pomimo upływu wielu lat, nie potrafi pogodzić się z zaginięciem siostry. Przełomem w śledztwie może okazać się odnalezienie ciała osoby, której śmierć wydaje się być powiązana ze zniknięciem dziewczyny.

- "W głębi lasu" to historia pełna tajemnic. Chcesz za nią iść. Nierozwiązane sprawy z młodości możesz zakopać głęboko, a one i tak cię dopadną któregoś dnia — mówi o serialu reżyser Leszek Dawid.

Pozytywne opinie

Serial doczekał się już pierwszych recenzji. Krytycy zgodnie przyznają, że produkcja sprostała ich oczekiwaniom.

— Te 6 odcinków należy nie tylko do Grzegorza Damięckiego i Agnieszki Grochowskiej. Przyciąga też młoda obsada z Wiktorią Filus i Hubertem Miłkowskim na czele, ale moi drodzy… Pięknie jest oglądać w zupełnie innych rolach niż do tej pory Ewę Skibińską, Izabelę Dąbrowską czy Arkadiusza Jakubika. Jest i Cezary Pazura. W "W głębi lasu" chyba każdy znajdzie coś, co go zaskoczy — czytamy w recenzji Wirtualnej Polski.

Pozytywne opinie możemy przeczytać również na Twitterze. "Rewelacyjny", "Zdolną mamy młodzież", "Intrygujący serial, wciąga od samego początku", "Pierwszy dobry polski serial Netfliksa" - to tylko niektóre z licznych komentarzy.

