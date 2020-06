Android TV - co to jest? Wyjaśniamy, jakie korzyści zyskasz dzięki niemu

Android TV — co to?

Android TV to system operacyjny firmy Google dostępny w urządzeniach multimedialnych i telewizorach oferujący funkcje "Smart TV". Umożliwia wygodny dostęp do aplikacji tworzonych z myślą o dużych ekranach i szybki dostęp do ulubionych treści telewizyjnych i filmowych dostępnych w sieci.

Stworzony z myślą o telewizorach i odtwarzaczach multimedialnych system Android TV jest swoistym centrum domowej rozrywki. W jego "sercu" znajduje się system Android znany ze smartfonów i tabletów, jednak został on specjalnie dostosowany, by umożliwić łatwe korzystanie z aplikacji i dodatków na telewizorach. W zależności od posiadanego wsparcia oferuje dostęp do treści w jakości Full HD, 4K Ultra-HD, czy HDR.

Od "klasycznego" Androida znanego ze smartfonów, system operacyjny dla telewizorów odróżnia przede wszystkim interfejs. Nastawiony jest on na przejrzystość i szybki dostęp do treści multimedialnych dostępnych w usługach streamingowych. Dzięki temu szybko znajdziemy interesującą nas aplikację z pomocą kilku naciśnięć pilota, lub odnajdziemy film czy serial, którego oglądanie musieliśmy wcześniej przerwać.

Zobacz również: Google Stadia chwalona przez deweloperów

W zależności od posiadanej wersji systemu i dostępności licencji na urządzeniu z Androidem TV możemy zyskać dostęp do takich usług jak: Netflix, HBO GO, WP TV, Player, TVP VOD, Amazon Prime Video czy YouTube.

Android TV — na jakie urządzenia?

System smart TV od Google'a można obecnie znaleźć w wielu telewizorach, jak i odtwarzaczach multimedialnych. Poszukując urządzenia wyposażonego w ten system, warto sprawdzić w opisie produktu lub na pudełku oznaczenia (loga) informującego o wsparciu dla tego systemu. Obecnie możemy go znaleźć m.in. w SmartTV od firm Philips, Sony, TCL, Sharp i Xiaomi.

Warto mieć na uwadze, że chociaż wielu producentów decyduje się na wykorzystanie systemu Android TV w swoich telewizorach, to są też tacy, którzy oferują użytkownikowi własne systemy. Należą do nich m.in. Samsung oraz LG. Ciężko jednoznacznie stwierdzić, jaki system operacyjny dla smart TV jest najlepszy, dlatego przed zakupem warto zapoznać się z opnieniami w sieci i zdać na własne preferencje.

Jak zmienić telewizor w smart TV z Androidem?

Jeśli mamy już telewizor, który nie jest wyposażony w inteligentny system, zawsze możemy dokupić do niego tzw. odtwarzacz smart TV z systemem Android TV. Dzięki temu za niewielkie pieniądze otrzymamy pełny dostęp do dobrodziejstw usług streamingowych i treści dostępnych w wysokiej rozdzielczości.

Popularne odtwarzacze za przykładową "stówkę" dostępne w serwisach aukcyjnych mogą nie oferować jednak pełnego dostępu do wszystkich aplikacji, dlatego warto sprawdzić jaką wersję systemu Android TV dane urządzenie posiada i czy oferuje wsparcie dla konkretnej aplikacji lub usługi streamingowej, którą jesteśmy zainteresowani.

Android TV to jeden z kilku obecnie dostępnych systemów operacyjnych dla urządzeń typu Smart TV. Konkuruje on między innymi z Fire TV dostępnym na urządzeniach Amazona, Firefox OS, z którego korzysta Panasonic, czy webOS od LG.

Zobacz także: