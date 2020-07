Filmy i seriale online za darmo - gdzie oglądać legalnie? Podpowiadamy

Filmy i seriale online za darmo - gdzie oglądać?

W sieci roi się od nielegalnych źródeł, z których można pobierać czy oglądać bezpłatnie filmy i seriale. Ostrzegamy jednak, że taka praktyka niesie ze sobą ryzyko — nie tylko łamiemy prawo, ale również możemy paść ofiarą oszustów.

Na tego typu serwisach łatwo o wirusy czy niebezpieczne linki, które mogą instalować na naszych urządzeniach np. oprogramowanie szpiegujące. Ze względów bezpieczeństwa oraz z szacunku dla kultury, zawsze wybierajcie legalne źródło filmów i seriali. Filmy i seriale online za darmo - gdzie oglądać? Podpowiadamy.

Filmy i seriale online za darmo na VOD.pl

VOD.pl to jeden z największych polskich serwisów streamingowych. Znajdziemy tam zarówno płatne treści, jak i wiele darmowych filmów i seriali. Na VOD.pl nie brakuje kultowych polskich produkcji, jak i serialowych nowości udostępnionych przez różne stacje telewizyjne.

Na VOD.pl są oczywiście również produkcje zagraniczne, w tym wiele seriali i filmów, które możecie również znać z innych serwisów VOD, jak Netflix czy HBO Go. Niemal wszystkie produkcje zagraniczne dostępne są z lektorem, co jest dodatkowym plusem.

Pełen katalog darmowych seriali znajdziecie pod tym adresem, a filmy dostępne bezpłatnie znajdziecie tutaj.

Filmy i seriale online za darmo na iPla.tv

iPla.tv to serwis VOD należący do Polsatu, ale poza produkcjami tej stacji telewizyjnej znajdziemy tak również wiele filmów i seriali dostępnych za darmo. Jedyny kruczek — obejrzymy je z reklamami, podobnie jak w telewizji.

Wybór jednak jest całkiem spory, a na uwagę zasługują kultowe polskie filmy, które trudno jest już teraz znaleźć gdzie indziej, np. Szatan z siódmej klasy, Czterej pancerni i pies, Kogel-Mogel, Noce i dnie czy Podróż za jeden uśmiech. Znajdzie się również trochę nowości. Pełen katalog filmów i seriali online dostępnych za darmo znajdziecie pod tym adresem.

Filmy i seriale online za darmo na Player.pl

Podobnie, jak iPla.tv, na Playerze również możemy obejrzeć część produkcji bezpłatnie, ale z reklamami. Wiele seriali ma swoje premiery w serwisie, a dopiero dzień później trafiają do telewizji, dlatego ci, którzy chcą być na bieżąco, mogą mieć tę przewagę. Mowa tu jednak głównie o serialach kręconych na zlecenie stacji TVN, jednak w bezpłatnej ofercie można znaleźć również inne produkcje.

Minusem serwisu VOD jest to, że nie da się odfiltrować treści bezpłatnych od płatnych. Kiedy więc znajdziemy interesującą nas produkcję, może okazać się ona płatna, co z pewnością może być rozczarowujące, kiedy zaplanujemy wieczór filmowy. Pełną ofertę serwisu znajdziecie pod tym adresem.

Filmy i seriale online za darmo na Kino Świat VOD

Kino Świat, nietypowo w stosunku do innych serwisów VOD, swoje produkcje udostępnia w serwisie YouTube. To jednak świetna baza darmowych filmów i seriali, a przy tym łatwo dostępna — nie potrzebujemy zakładać dodatkowego konta, by oglądać wybrane programy.

Chociaż nie znajdziemy tu światowej klasy hitów, to można trafić na kilka perełek. Różnorodność sprawia, że każdy powinien być w stanie znaleźć coś dla siebie. Pełną listę seriali i filmów dostępnych na Kino Świat VOD znajdziecie tutaj.

Filmy i seriale online za darmo - gdzie oglądać legalnie?

Mamy nadzieję, że nasza lista legalnych serwisów VOD udostępniających za darmo filmy i seriale pomoże wam znaleźć ciekawe produkcje. W sieci znajdziecie bez trudu również inne strony oferujące bezpłatną rozrywkę, jednak ich legalność czasem trudno zweryfikować, dlatego zdecydowaliśmy się ich nie polecać.

Warto również obserwować ofertę Netfliksa, który coraz częściej udostępnia bezpłatnie niektóre swoje produkcje. To oczywiście forma promocji, mająca na celu przekonanie nowych użytkowników do zakupu abonamentu, jednak często są to bardzo dobre produkcje, dlatego warto mieć oko na tę ofertę.

