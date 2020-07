Klatka Faradaya kontra inwigilacja ze strony wywiadu. Nietypowy pomysł Izraelczyków

W Izraelu trwa cicha wojna mieszkańców ze służbami wywiadowczymi. Jak podaje CyberDefence24.pl, Izraelczycy opakowują swoje smartfony i inne mobilne urządzenia w etui z klatkami Faradaya, aby zakłócać ich łączność.

Jak się okazuje, jest to skuteczny sposób utrudniania pracy wywiadowi, który w tym przypadku śledzi mieszkańców, aby część z nich dla bezpieczeństwa wysłać na kwarantannę w związku z koronawirusem.

Przytaczany jest tu produkt firmy Silent Pocket, którego zadaniem jest blokowanie fali, z których korzysta na przykład smartfon. „Silent Pocket oferuje szereg produktów (portfele, torby, sprzęt podróżny, pokrowce na laptopa, etui na klucze), ale z dodatkową ochroną naszej opatentowanej technologii Faraday, która sprawia, że ​​Twoje urządzenia stają się niewidoczne i bezpieczne” – cytuje CyberDefense24.pl.

Ideą jest blokowanie częstotliwości od 800 MHz do 5 GHz, co w praktyce ma zakłócać między innymi sygnały LTE, Bluetooth, GPS, RFID, NFC oraz Wi-Fi. Zależnie od wielkości i przeznaczenia danej wersji produktu, może on kosztować nawet kilkaset dolarów.