Seniorze, nie daj się oszustom. Jak uchronić się przed wyłudzeniem?

Policja z Szczecinka ujawnia, że nieufność kobiety wzbudziła prośba o pieniądze w złotówkach, gdyż córka zazwyczaj prosiła w innej walucie. Dodatkowo, zadzwoniła do córki, by upewnić się, że to nie oszustwo, a wnuczka potwierdziła, że wszystko z telefonem jest w porządku. Dzięki temu, seniorka zdała sobie sprawę z oszustwa i zapytała fałszywą córkę o nazwisko i datę urodzenia — na co nie otrzymała już odpowiedzi.