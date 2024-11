Czy pionowa fotowoltaika ma sens? Sprawdź, jak ją ustawić

Jako lider w zakresie dachowej technologii fotowoltaicznej , Over Easy Solar rozpoczęło instalację paneli w nietypowy sposób. Firma niedawno zakończyła drugi projekt o mocy 102 kW , kilka miesięcy po ukończeniu pierwszego systemu o mocy 45 kW. Oba przedsięwzięcia realizowane były na dachach firmy Solenergi Fusen z Norwegii.

Według pv magazine, nowa instalacja Over Easy Solar zajmuje 1,2 tys. metrów kwadratowych na dachu, a pod panelami zostały posadzone rośliny . Dzięki temu dachy są "zielone" w dwojakim znaczeniu: produkują ekologiczną energię elektryczną i wspierają naturalną roślinność.

System firmy Over Easy Solar dedykowany jest do montażu na niskiej wysokości na płaskich dachach. Wszystkie komponenty są częściowo zmontowane przed dostarczeniem na miejsce, co przyspiesza proces instalacji. Elektrownia korzysta z innowacyjnych dwustronnych modułów heterozłączowych.