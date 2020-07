Huawei rzuca wyzwanie soundbarom. Po kilku godzinach z Huawei Sound X wiem, że konkurencja ma się czego obawiać

Projekt powstał we współpracy z firmą Devialet, ekspertami, którzy łączą doświadczenia audiofilskie z głośnikami bluetooth. Normalnie za ich produkty trzeba wyłożyć gotówkę rzędu kilku tysięcy dolarów. Najważniejsze w przypadku Huawei Sound X jest wnętrze. W środku głośnika znajdziemy sześć głośników wysokotonowych o pełnej częstotliwości, rozmieszczonych symetrycznie, co pozwala na otrzymanie efektu dźwięku przestrzennego.

W tym momencie warto dodać, że Huawei Sound X nie jest urządzeniem, które zabierzecie na plażę czy na grilla. Z kilku powodów: głośnik jest przewodowy, waży aż 3,5 kg, w dodatku nie lubi przesadnego słońca. Nic dziwnego. To urządzenie z gatunku tych, na które najpierw patrzysz, dopiero potem słuchasz. Całość zamknięto w gustownej, choć nieco futurystycznej obudowie o wysokości 20,3 cm i średnicy 16,5 cm. Design naprawdę cieszy oko, ale ma jeden mankament, potwornie zbiera kurz, a górna część obudowy tylko czeka na pojawienie się pierwszych rys.

Głośnik nie posiada również żadnych dodatkowych wejść, więc nie podłączymy do niego nic, co wymaga kabla. W grę wchodzą jedynie połączenia bluetooth i NFC.

Huawei Sound X (Paweł Hekman)

Najważniejszy jest tu jednak dźwięk. A ten jest czysty, głęboki, ciepły i, tak jak obiecywał producent, przestrzenny. Technologia Push-Push dba o to, żeby nie pojawiały się charczenia, trzeszczenia i inne zakłócenia – wszystkie te charakterystyczne dźwięki, które słyszycie, gdy mija was zbyt głośno słuchający muzyki kierowca Volkswagena Golfa.

Huawei Sound X jest przy okazji pierwszym urządzeniem z kategorii inteligentnych głośników, które posiada certyfikat Hi-Res, dowód na wyjątkowe osiągi dźwiękowe. Z karty produktu wynika, że pasmo rozciąga się aż do 40 Hz do 40 kHz! Z kolei aamplituda międzyszczytowa osiąga wartość do 20 mm.

Huawei Sound X (mat. prasowe)

Na górze urządzenia znajduje się trójkolorowa lampka RGB, którą możemy obsługiwać urządzenie. Najwygodniej używa się do tego bluetooth lub NFC w smartfonie. Głośnik ma również funkcję „Huawei Share”, która umożliwia bezprzewodowe połączenie jedynie poprzez przyłożenie telefonu do urządzenia.

Warto dodać, że Huawei Sound X odtwarza dźwięk poprzez połączenie WiFi, co pozytywnie wpływa pozytywnie na wrażenia muzyczne, kompresja danych jest wtedy znacznie mniejsza, a i liczba problemów z łączeniem lub opóźnieniami spada.

Huawei Sound X można kupować od 30 lipca, a cena, jak już wspomniałem, wynosi 1399 zł. W pakiecie Chińczycy dorzucają półroczny dostęp TIDAL HiFi. Czy warto? Kwota początkowo może odstraszać, przecież to tylko głośnik. Natomiast wykonanie, możliwości, jakie daje urządzenie i ekipa ekspertów, która przy nim pracowała, sprawia, że Huaweiowi udało się utrzymać znany i lubiany "stosunek ceny do jakości".

Nie pokuszę się jeszcze na ostateczny werdykt, spędziłem z głośnikiem zaledwie kilka dni. Wiem natomiast, że moje dotychczasowe urządzenia do słuchania muzyki, zaczął pokrywać kurz.