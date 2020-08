Czym różni się PS3 od PS4? Przewodnik dla kupujących

Debiutująca pod koniec 2006 roku konsola PlayStation 3 została wyposażona w potężny jak na tamte czasy ośmiordzeniowy procesor Cell. Jego złożoność i brak umiejętności deweloperów gier w programowaniu pod niego gier początkowo sprawiała, że na konsolę Sony wychodziło mało tytułów.

Dodatkowo w porównaniu do swojego bezpośredniego konkurenta od Microsoftu - Xboksa 360, tytuły wieloplatformowe często wyglądały i działały gorzej na konsoli Sony. Pod koniec generacji jednak konsola mocno nadrobiła swoje początkowe braki, a gracze nie mogli narzekać na brak dobrych tytułów do ogrania.

PlayStation 4, które miało swoją premierę pod koniec 2013 roku, postawiło na prostą i znaną wszystkim deweloperom architekturę x86. Podzespoły, znane twórcom z komputerów PC, znacznie ułatwiły proces tworzenia gier. Konsola dzięki znacznie mocniejszej mocy obliczeniowej zastosowanego układu graficznego niż konkurent od Microsoftu - Xbox One, tym razem w tytułach wieloplatformowych brylowała ładniejszą oprawą graficzną.

PS3 a PS4 — specyfikacja techniczna

Pod kątem specyfikacji technicznej te dwie generacje konsol — PS3 i PS4 różniły się przede wszystkim możliwościami, jakie twórcy mogli wykorzystać przy tworzeniu swoich gier.

Trzecie PlayStation stawiało przede wszystkim na liniową rozgrywkę, a grafika generowana była często w rozdzielczości 1280×720 (720p). Gry wczytywane były bezpośrednio z płyt wkładanych do czytnika, a więc twórcy musieli również brać pod uwagę wynikające z tego problemy, jak np. niska prędkość wczytywania danych.

Nowsza generacja konsoli (PS4) otworzyła dużym deweloperom możliwość postawienia na duże, rozległe i otwarte światy. Fabuła mogła w nich w nich rozwidlać się na wiele różnych ścieżek. Grafika mogła wykorzystać pełny potencjał ekranów Full HD (1920×1080), a także w przypadku mocniejszej wersji konsoli - PlayStation 4 Pro, również wesprzeć nowsze ekrany o rozdzielczości 4K i standard HDR. Gry już nie były wczytywane bezpośrednio z płyt, a jedynie instalowane z nich na wewnętrzny dysk twardy konsoli, co znacznie ułatwiło tworzonym grom wczytywanie dużych kawałków danych.

PS3 a PS4 — usługi

Poza specyfikacją techniczną obie generacje różniły również oferowane na nich dodatkowe usługi.

PlayStation Plus to usługa, która została wprowadzona jeszcze podczas trzeciej generacji PlayStation. Oferowała użytkownikom w ramach miesięcznej subskrypcji m.in. dostęp do wybranych gier i dysk w chmurze na synchronizację zapisów gry użytkownika.

Granie w sieci było na PS3 zawsze darmowe, lecz nadejście PlayStation 4 zmieniło tę politykę firmy. Na PS4 użytkownicy w ramach opłacanej miesięcznej subskrypcji również mieli dostęp do wcześniej wymienionych rzeczy, jak również dostęp do grania przez Internet. By móc zagrać wspólnie przez sieć ze znajomymi, czy zmierzyć się w starciu przez internet z graczami z całego świata, użytkownicy PS4 muszą wykupić dostęp do usługi PlayStation Plus.

Jedynie wybrane, darmowe tytuły, otrzymały dostęp do funkcji sieciowych dla wszystkich użytkowników, bez konieczności opłacenia subskrypcji.

PS3 a PS4 — wsparcie dla multimediów

Obie generacje konsol mogą służyć użytkownikom jako multimedialne centrum rozrywki. Zarówno PS3, jak i PS4, posiadają wsparcie dla uruchamiania filmów na dyskach DVD i Blu-Ray, lecz nowsza wersja konsoli nie uruchomi płyt Audio na CD. Obie konsole również różnią się zakresem wspieranych aplikacji VOD. Na "trójce" uruchomimy popularne aplikacje jak Netflix czy Player, natomiast HBO GO, czy Amazon Prime znajdziemy jedynie na nowszej wersji konsoli.

Zarówno PlayStation 4 jak i jej mocniejsza wersja — Playstation 4 Pro wprawdzie posiadają wsparcie dla standardu HDR, a PS4 Pro nawet dla rozdzielczości Ultra HD 4K, natomiast nie uruchomimy na nich filmów 4K z nośnika Ultra HD Blu-Ray. Jedynie użytkownicy wersji Pro mogą cieszyć się tymi możliwościami za pośrednictwem aplikacji VOD jak Netflix, o ile posiadają wykupioną wersję subskrypcji.

Wsteczna kompatybilność i biblioteka gier

Obie generacje konsoli Sony to oczywiście inna biblioteka gier. Posiadacze PS3 mogli jednak cieszyć się grami z pierwszego PlayStation, dzięki wbudowanemu w konsolę emulatorowi. Pierwsze kilka modelów konsoli posiadało również wsparcie dla drugiej generacji sprzętu za sprawą wbudowanego fizycznie w podzespoły procesora z PlayStation 2.

Jednak z uwagi na koszty produkcji, ta funkcja z czasem została usunięta, a gry z PlayStation 2 debiutowały na PS3 jedynie okazjonalnie, za sprawą specjalnie przygotowanych portów i remasterów (np. God of War Collection, czy Tomb Raider Trilogy).

PS4 z kolei postawiło jedynie na nową bibliotekę tytułów, nie oferując użytkownikom wsparcia dla poprzednich generacji sprzętu. Na szczęście użytkownicy przepadający za starszymi perełkami mogli liczyć na wiele remasterów, jak i nawet remake’ów tytułów ze starszych lat.

Tytuły takie jak Uncharted: Kolekcja Nathana Drake’a, czy God of War III Remastered, przybliżyły graczom starsze gry w najlepszej możliwej jakości, wybijając się na tle poprzedników pod kątem oprawy graficznej.

Co z PlayStation 5?

O tym, czy kolejna konsola od Sony nauczy się na pewnych niedociągnięciach poprzedniczek, czy zaoferuje wsparcie dla poprzednich generacji sprzętu i przyniesie ze sobą zupełnie nowe usługi, przekonamy się już w najbliższych kilku latach. Zanim konsola osiągnie w pełni swoje możliwości, na pewno upłynie kilka miesięcy, jeśli nie lat, od jej premiery — a więc warto dać jej szansę i zobaczyć, na co ją stać. Premiera PS5 zaplanowana jest na koniec 2020 roku.