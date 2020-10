Pierwszy latający samochód dopuszczony do ruchu w Europie. Nadchodzi rewolucja

Aby samochód został dopuszczony do ruchu ulicznego, musi przejść całą masę certyfikacji i rejestracji. Sprawa utrudnia się w momencie, gdy kształt pojazdu jest dość niekonwencjonalny. Podobnie jest w przypadku samolotów, a nawet jeszcze gorzej. Niestety, to całe ustawodawstwo jest całkowicie potrzebne, aby zachować normy bezpieczeństwa na drodze oraz w powietrzu.

Całość komplikuje się jeszcze bardziej, gdy w grę wchodzi pojazd, który ma nie tylko jeździć, ale także latać. Holenderskiej firmie, opracowanie i wprowadzenie do ruchu ulicznego takiego pojazdu zajęło aż 20 lat pracy. Tylko po to, aby móc przyczepić do Liberty pomarańczową tabliczkę z tyłu i z przodu.

Liberty jest pojazdem trójkołowym. To ważne ze względu na oszczędność wagi w powietrzu, jak i dlatego, że kategoria ta jest łatwiejsza do certyfikacji ulicznej niż samochód czterokołowy. Nad głową kierowcy znajduje się sporych rozmiarów składany górny wirnik. Boczne "płetwy" są praktycznie niezauważalne podczas jazdy. Całość wygląda trochę jak dziwnie wyglądający pojazd śnieżny.

W trybie lotu, tylne śmigło napędza silnik o mocy 200 koni mechanicznych, oraz duży górny wirnik, napędzany przez oddzielny silnik. W powietrzu maszyna może osiągać prędkość 180 km/h i maksymalną wysokość 3500 metrów. Wystarczy jej zaledwie 30 metrów pasa aby wylądować. 100-litrowy zbiornik paliwa wystarcza na 4,3 godziny lotu, co przekłada się na 500 km lotu oraz zapas na pół godziny.

Pewnie ciekawi was, ile czasu potrzeba, aby zamienić jadący samochód na latającą maszynę? Proces może wydawać się uciążliwy, ale w cale taki nie jest. Producenci Liberty informują, że wystarczy zaledwie kilka minut, aby pojazd był gotowy do lotu. Całość odbywa się oczywiście w pełni automatycznie.