Nowoczesny śmigłowiec w wielkopolskiej policji. Posłuży m.in. do pościgów

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu jest jedną z kilku w Polsce, która posiada w swojej strukturze Sekcję Lotnictwa Policji. 15 grudnia 2020 roku wzbogaciła się ona o nowoczesny helikopter patrolowo-interwencyjny Bell 407GXi.

Lekkie helikoptery Bell 407GXi są kolejnym zakupem Komendy Głównej Policji po trzech śmigłowcach S-70i Black Hawk. Celem transakcji jest rozwój policyjnego lotnictwa, który jest jednym z głównych elementów programu modernizacji służb mundurowych. Śmigłowce Bell 407GXi zastąpią wycofywane z eksploatacji Mi-2, które przez 11 lat były wykorzystywane przez wielkopolskich pilotów.

Śmigłowiec Bell 407GXi

Nowoczesny helikopter patrolowo-interwencyjny posłuży m.in. do zabezpieczeń czy pościgów. Maszyna umożliwia latanie zarówno w dzień, jak i w nocy. — Ma doskonałą awionikę (G1000H NXi Integrated Flight Deck firmy Garmin) oraz bardzo dobry i sprawdzony silnik (Rolls-Royce M250-C47E/4 FADEC) o mocy 813 koni mechanicznych. Duży nadmiar mocy umożliwia wykonanie bardzo wysokiego zawisu, co pozwala bezpieczniej realizować zadania zgodne z ich specyfiką — czytamy na stronie wielkopolskiej policji.

Wielkopolska policja odebrała nowoczesny śmigłowiec (Policja)

Płatowiec jest kolejnym pokoleniem wywodzącym się od używanych przez polską policję śmigłowców Bell 206. Na tle pozostałych, wyróżnia się głównie większą kabiną i czterołopatowym śmigłem oraz nową jednostką napędową. Helikopter wyposażony jest w wysokiej klasy kamerę termowizyjną, standardową kamerę, reflektor o różnych trybach oświetlania terenu oraz dalmierz laserowy. Nowoczesna technika pozwala mu na przesyłanie danych rejestrowanych przez operatora śmigłowca, w czasie rzeczywistym na stanowisko dowodzenia.

Maszyna może zabrać dwuosobową załogę i pięciu pasażerów, osiągając maksymalną prędkość 248 km/h.

Nie tylko Poznań

Komenda Główna Policji zakupiła trzy maszyny 407GXi za 50 081 300,80 zł netto na początku 2019 roku. Jeden z helikopterów trafił do Polski już w grudniu ubiegłego roku, jednak został przetransportowany do Pragi, gdzie doposażono go w optoelektronikę i szperacze. Wszystkie trzy śmigłowce zostały ostatecznie przekazane do Warszawy we wrześniu bieżącego roku. Jeden z nich kilka dni temu dostarczono do Poznania, dwa pozostałe zostały na wyposażeniu warszawskiej policji.

- Śmigłowców Bell-407 typu GX wyprodukowano ponad 1400, ale wersja GXi jest najnowsza i najbardziej zaawansowana technologicznie. Te trzy maszyny mają dodatkowe modyfikacje dostosowujące je do szczególnych wymagań wynikających z realizowanych zadań na rzecz policji — czytamy na stronie polskiej policji.

