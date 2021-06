Zniszczył farmę fotowoltaiczną. Straty wyniosły ponad 300 tys. złotych

Niektórym przeszkadzają maszty 5G, innym instalacje fotowoltaiczne. Z tym drugim przypadkiem spotkali się policjanci z województwa lubuskiego. 30-letni mieszkaniec powiatu żagańskiego bez skrupułów zniszczył farmę fotowoltaiczną w miejscowości Konin Żagański.

Mężczyzna wtargnął na teren farmy fotowoltaicznej i bezpardonowo zaczął tłuc panele fotowoltaiczne młotkiem. Na szczęście całe zajście zarejestrowały kamery monitoringu.



Do incydentu doszło w kwietniu. Policja potrzebowała trochę czasu, by znaleźć mężczyznę odpowiedzialnego za zniszczenie instalacji fotowoltaicznej, jednak w piątek 11 czerwca zatrzymano go na parkingu stacji paliw w Iłowej. 30-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości, za co grozi mu pozbawienie wolności do 10 lat.

Szkody, które powstały w tego bezmyślnego wybryku, oszacowano na 322 tysiące złotych.

Źródło: Lubuska Policja