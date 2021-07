Wirtualna Polska kupiła farmę fotowoltaiczną za ponad 12 mln złotych. Wiemy, do czego będzie wykorzystywana

Od dzisiaj Wirtualna Polska Holding posiada już dwie farmy fotowoltaiczne. Po tym jak w kwietniu firma uruchomiła pierwszą, testową farmę na dachu serwerowni, dzisiaj sfinalizowała transakcję zakupu dużej farmy na Dolnym Śląsku. Ma ponad 5 hektarów powierzchni i moc 3 megawatów. To oznacza, że zielona energia niemal w połowie pokrywa już zapotrzebowanie na zasilanie serwerowni WP.

To element projektu "WP Naturalnie". Wirtualna Polska nie tylko korzysta z zielonej energii, ale także produkuje ją. Jest to istotne, ponieważ Polska to kraj, w którym energetyka produkuje wiele zanieczyszczeń. W naszym kraju, aby dostarczyć moc 3 megawatów, trzeba w ciągu każdej godziny spalić 2,5 tony węgla. We Francji emisja CO2 do atmosfery byłaby pięciokrotnie mniejsza. Stąd przechodzenie na zieloną stronę w naszym kraju daje większą ulgę dla środowiska niż gdziekolwiek indziej w UE.



Za finalizację projektu odpowiada Tomasz Iwański holdingowy lider projektu zerowej emisyjności i Adam Rogaliński, pełniący od 3 tygodni nową rolę VP Corporate Development WPH. Prywatne przedsiębiorstwa stawiające na zieloną energię mogą własnymi siłami odmienić sytuację klimatyczną w Polsce. Inwestycja w instalację fotowoltaiczną jest nie tylko ekologiczna, ale także opłacalna.

Źródło: WP