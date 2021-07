Berlin zmusza do montażu fotowoltaiki. Przewidują kary

Przewidywano to już jakiś czas temu, ale dopiero teraz Niemcy postawiły kropkę nad "i". Od 2023 roku montaż instalacji fotowoltaicznej będzie obowiązkowy dla wszystkich nowo powstałych budynków na terenie Berlina. Nowy przepis obejmie także istniejące już budynki o powierzchni powyżej 50 metrów kwadratowych, w których przeprowadzony został gruntowny remont dachu.

Nowe prawo ustala także dokładne wymagania co do montowanych instalacji. Fotowoltaika będzie musiała zajmować co najmniej 30 proc. powierzchni dachu budynku, na którym zostanie zainstalowana. Ponadto minimalna moc instalacji będzie zależeć od typu budynku.

Obiekty, w których znajdować się będą maksymalnie dwa mieszkania, będą musiały zostać wyposażone w instalację fotowoltaiczną o mocy co najmniej 2 kW. Tam, gdzie znajdować będzie się od trzech do pięciu mieszkań, instalacja będzie musiała mieć moc przynajmniej 3 kW. Z kolei w budynkach, na które składa się od sześciu do dziesięciu mieszkań, minimalna moc instalacji ma wynosić 6,5 kW.

Kary za brak fotowoltaiki

Osoby, które nie spełnią stawianych przed nimi obowiązków, mogą spodziewać się wysokiej kary. Dla budynków jedno- lub dwurodzinnych, będzie ona wynosić nawet 5000 euro. Właściciele budynków wielorodzinnych zapłacą maksymalnie 25000 euro. Z kolei w przypadku obiektów niemieszkalnych mówimy o kwocie do 50000 euro.

