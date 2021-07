Program "Mój elektryk". Duże dotacje do zakupu aut elektrycznych

Podczas wydarzenia, na którym ogłoszono start programu, wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska podkreślił, że "ostatnie lata przyniosły dynamiczny rozwój sektora OZE". Polityk wyraził nadzieję, że Polska stanie się liderem odnawialnych źródeł energii nie tylko na rynku wewnętrznym, ale również zagranicą. Zwrócił uwagę, że technologie OZE są coraz popularniejsze i łatwo dostępne.

Wiceszef resortu podkreślił także znaczenie elektromobilności. – Rozwój elektromobilności to jeden z fundamentów Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku w wymiarze jakości powietrza, które jest dobrem ogólnonarodowym i nie ma barw politycznych. Elektromobilność to także ważny komponent Polskiego Ładu, czyli programu społeczno-gospodarczego ogłoszonego przez premiera Mateusza Morawieckiego – cytuje jego słowa serwis GlobEnergia.

"Mój elektryk" – jakie kwoty dofinansowania do samochodów elektrycznych?

Program "Mój elektryk" rusza 12 lipca br. Na początku będzie on dedykowany osobom fizycznym. W kolejnych tygodniach zostanie rozszerzony, obejmując również przedsiębiorstwa, samorządy i instytucje. Realizacja programu został przewidziana na lata 2021–2026. W tym roku jego budżet wyniesie ponad 500 mln zł.

Na większe dofinansowanie będą mogły liczyć osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny – poziom dla tej grupy ma być wyższy o ok. 30 procent. GloBEnergia zwraca uwagę, że taką kartę posiada w naszym kraju milion rodzin.

Firmy mogą otrzymać do 27 tys. zł dotacji na samochody osobowe, przy deklarowanym średniorocznym przebiegu minimum 15 tys. km. Taka sama stawka jest przewidziana dla osób z Kartą Dużej Rodziny. Osoby fizyczne, które takiej karty nie posiadają, mogą ubiegać się z kolei o 18 750 zł. W przypadku aut dostawczych będzie można uzyskać wsparcie do 70 tys. zł, pod warunkiem, że deklarowany średnioroczny przebieg wyniesie powyżej 20 tys. km. O dofinansowanie można ubiegać się przy zakupie samochodu do 225 tys. zł.

Źródło: GlobEnergia, Interia