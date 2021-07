Podwodne miasto w Dubaju. Jest częścią najgłębszego basenu świata

Dubaj dba o atrakcje, które mogą zainteresować i przyciągnąć turystów z całego świata. Do słynnego Burj Khalifa, czyli najwyższego budynku świata o wysokości 828 metrów, dołączył najgłębszy basen świata. Deep Dive Dubai, bo o nim mowa, ma 60 metrów głębokości i jest wypełniony 14 milionami litrów świeżej wody (czyli tyle, ile znajduje się w sześciu basenach olimpijskich). Jej temperatura jest utrzymywana na poziomie 30 stopni Celsjusza, co sprawia, że nurkować można zarówno w cienkiej piance jak i zwykłym kostiumie kąpielowym. Basen, ze względu na swoje wyjątkowe wymiary 27 czerwca br. trafił do Księgi rekordów Guinnessa.

Najgłębszy basen świata w Dubaju

Na razie basen mogą odwiedzać wyłącznie zaproszeni goście. Dla zwiedzających obiekt zostanie najprawdopodobniej otwarty do końca tego roku. Jak donosi serwis CNN, książę Dubaju, szejk Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, zapalony nurek, był jednym z pierwszych wizytujących Deep Dive Dubai, a wrażeniami z wizyty podzielił się za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Imponująca głębokość basenu nie jest jego jedyną atrakcją. Deep Dive Dubai mieści się w ogromnej konstrukcji o powierzchni 1500 metrów kwadratowych. Jej kształt przypomina ostrygę, co jest ukłonem w stronę historii Zjednoczonych Emiratów Arabskich – państwa dawniej znanego z wydobycia pereł. Częścią obiektu jest "opuszczone", podwodne miasto, które mogą odwiedzić nurkujący. Wewnątrz basenu zainstalowano najnowocześniejsze systemy oświetleniowe i nagłośnieniowe, pozwalające na dostosowanie i zmiany panującej tutaj atmosfery. Basen pełni również funkcję podwodnego studia filmowego – największego tego typu w regionie.

Jak donosi CNN, wokół basenu zainstalowano około 56 kamer, aby zapewnić bezpieczeństwo nurkującym. Obiekt posiada również najbardziej zaawansowaną komorę hiperbaryczną w tej części świata. Na wypadek sytuacji awaryjnych może ona pomieścić nawet 12 osób.