Bezstykowa biometryczna karta płatnicza. Płać bez PIN-u

Bezstykowa biometryczna karta płatnicza Thales zdobywa popularność w niektórych krajach. Rozwiązanie proponowane przez francuskie przedsiębiorstwo może poprawić bezpieczeństwo płatności bezgotówkowych.

Karta biometryczna umożliwia rzecz jasna płatności zbliżeniowe. Autoryzacja płatności przebiega za pomocą odcisku palca. Dane dotyczące linii papilarnych nie są udostępniane żadnym firmom trzecim. Nie otrzymuje ich ani bank, ani sprzedawcy. Są one zapisywane w chipie karty i służą do weryfikacji osoby dokonującej płatności. Wgranie odcisku palca do chipu karty może odbyć się w placówce banku lub w domu, podczas rejestracji produktu.

Korzystanie z takiej karty zapewnia bezpieczeństwo z prostego powodu. Karta biometryczna jest bezużyteczna w rękach osoby, której dane nie zostały wgrane to chipu. PIN może być wykorzystany w sytuacjach, kiedy nie jest możliwa autoryzacja przez odcisk palca. Mowa tu chociażby o wypłatach środków z bankomatu.



Stosowanie takiej metody płatności jest także wygodne dla posiadaczy karty. Nie ma konieczności ustanawiania limitów płatności jednorazowej czy limitów dziennych. Każda transakcja jest autoryzowana odciskiem palca. Produkt zdobywa już popularność w kilku krajach i jeśli faktycznie się przyjmie, możemy spodziewać się, że na rynek trafią konkurencyjne rozwiązania, które być może zawitają również do oferty polskich banków.

Źródło: Thales