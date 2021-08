Xiaomi CyberDog to nowy pupil firmy. Kosztuje mniej niż budżetowa samoróbka

Xiaomi CyberDog to najnowszy przykład wykorzystania przez firmy technologiczne czworonożnego czynnika w robotyce. Xiaomi poinformowało o swoim nowym pupilu na oficjalnym blogu firmy. Najbardziej godnym uwagi przykładem tego trendu jest Spot – maszyna zbudowana przez amerykańską firmę Boston Dynamics.

Spot trafił do sprzedaży w zeszłym roku za 74 500 dolarów, czyli prawie 290 tysięcy złotych i był wykorzystywany w wielu zastosowaniach – od badania niebezpiecznych kopalni po pomoc lekarzom w zdalnym kontakcie z pacjentami. Był również testowany przez organy ścigania i wojsko, choć nie jako broń, a urządzenie monitorujące.

Innym przykładem robo-psa jest niskobudżetowy Stanley, który swoim wyglądem do złudzenia przypomina roboty Boston Dynamics. Jego twórcą jest Damian Lickindorf, który niedawno zaprezentował naukę chodzenia Stanleya. Wystarczył mu do tego bezprzewodowy pad do Xboxa.

Inżynier twierdzi, że na sensownych podzespołach złożenie Stanleya to koszt 2400 dolarów, czyli ok. 9250 złotych. Co ciekawe CyberDog od Xiaomi ma być jeszcze tańszy. Pierwsze egzemplarze będą kosztować zaledwie 9999 juanów chińskich, czyli około 6030 złotych.

Firma ma nadzieję, że początkowi użytkownicy będą napędzali rozwój i potencjał czworonożnych robotów. Wciąż nie jest jasne, jakie zastosowanie Xiaomi przewiduje dla CyberDoga. W komunikacie prasowym firma podkreśliła, że projekt maszyny ma charakter open-source i że początkowo wyda tylko 1000 sztuk dla fanów Xiaomi, inżynierów i entuzjastów robotyki.

Zwierzęca natura CyberDoga

Wiadomo natomiast, że robo-pies ma zwierzęcą naturę, potrafi reagować na polecenia głosowe i podążać za właścicielem jak prawdziwy pies. Co więcej, Xiaomi twierdzi, że CyberDog jest wystarczająco zwinny, aby wykonywać salta w tył, może poruszać się z prędkością 3,2 m/s i waży zaledwie 3 kg.

CyberDog jest napędzany przez platformę Jetson Xavier AI firmy Nvidia i jest wyposażony w szereg kamer oraz czujników. Są to m.in. sensory dotyku, moduł GPS, ultraszerokokątny obiektyw fisheye oraz kamera Intel RealSense D450 do wykrywania głębi. Połączenie takich komponentów pozwala robotowi na poruszanie się w sposób półautonomiczny.

Czworonożny robot został również wyposażony w trzy porty USB-C i jeden port HDMI, które według Xiaomi mają umożliwiać użytkownikom modyfikowanie i dostosowywanie sprzętu. Chiński gigant sugeruje także, że do robo-psa można dodać czujniki lidarowe, kamery panoramiczne i reflektory poszukiwawcze. Dzięki temu w końcu miałby jakieś zastosowania oprócz zwykłego łażenia za panem.