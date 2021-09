Fotowoltaika i turbiny wiatrowe na autostradach. To pomysł Szwajcarów

Fotowoltaika i turbiny wiatrowe mają ze sobą współpracować na szwajcarskich autostradach. Firma Energy Pier zaprojektowała system, który łączy produkcję energii elektrycznej ze światła słonecznego i z wiatru. Całość ma zostać zastosowana do pokrycia dróg, w związku z czym produkt ma szereg cech, które są pożądane w takim miejscu.

Jak mówił inżynier pracujący w Energy Pier, Laurent Jospin, cały system zaprojektowany jest tak, żeby miał jak najwyższą efektywność, a przy tym dało się łatwo wymieniać moduły fotowoltaiczne w taki sposób, by móc iść z duchem czasu i zastępować stare rozwiązania nowymi, bardziej wydajnymi.

Jeśli z kolei mowa o systemie turbin wiatrowych, to jest on efektywny dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu konstrukcji nośnej całego systemu. Ruch powietrza jest dzięki niej przyspieszany, co wykorzystują turbiny umieszczone po obu stronach filarów podtrzymujących fotowoltaikę. Generatory mają być w stanie produkować energię elektryczną nawet przy lekkich wiatrach.

Firma szacuje, że na odcinku kilometra autostrady będzie można zamontować między 22000 a 30000 modułów fotowoltaicznych i około 320 turbin wiatrowych. Na takim dystansie konstrukcja będzie wymagała 162 filarów.

Nie tylko energetyka, ale też komfort

Jak zwracają uwagę specjaliści z Energy Pier, zastosowanie takiego rozwiązania przyniesie też korzyści kierowcom. Zadaszenie z paneli fotowoltaicznych pozwoli ograniczyć uporczywe słońce, które czasem świeci prosto w oczy. Ponadto zimą będzie ono chronić przed śniegiem, co pozwoli zapomnieć o odśnieżaniu, a także zwiększyć bezpieczeństwo na drodze.

Zdaniem szwajcarskiej firmy, system można dostosować również do zbierania wody deszczowej, która w przyszłości może zostać użyta choćby do nawadniania pól. Z kolei patrząc w przyszłość, w kierunku rozwoju elektromobilności, firma przewiduje możliwość zainstalowania awaryjnych ładowarek, które mogłyby uratować niejedną podróż.



Fotowoltaika nie zakłóci ruchu

Ludzie z Energy Pier twierdzą, że budowa ich systemu odnawialnych źródeł energii nie będzie wymagała wstrzymywania ruchu drogowego. Obecnie powstaje pilotażowy projekt w kantonie Valais. Instalacja ma pokryć odcinek drogi o długości 1609 metrów i produkować rocznie około 50 GWh energii. Druga z instalacji ma powstać w kantonie Zurych. Ta ma mieć aż 2500 metrów długości i produkować około 78 GWh energii elektrycznej pochodzącej ze słońca i wiatru.

Źródło: Gadżetomania