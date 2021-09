Polski Ład. Kaucja za plastikowe butelki? Będą nowe obowiązki

Rząd chce walczyć z jednorazowymi opakowaniami. W tym celu Polski Ład ma przynieść właścicielom sklepów nowe obowiązki. Są one związane z systemem kaucyjnym, którym objęte zostaną szklane butelki o pojemności do 1,5 litra i butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, mogą obowiązywać już od pierwszego kwartału 2022 roku.

Obowiązek kaucyjny zostanie nałożony na wszystkie sklepy o powierzchni handlowej przekraczającej 100 metrów kwadratowych. Właściciele mniejszych sklepów będą mogli go wprowadzić wedle własnego uznania. Niesie to za sobą duże konsekwencje. Sklepy będą miały obowiązek selektywnego zbierania opakowań, organizowania ich transportu do producenta, a także ponoszenia kosztów sprawozdawczości.

Wygospodarowanie dodatkowej przestrzeni, nowe obowiązki pracowników i koszty związane z obowiązkiem kaucyjnym będą problemem dla właścicieli sklepów. Prawdopodobny jest scenariusz, w którym dodatkowe koszty zostaną przeniesione na klientów końcowych.

Kaucje na butelki szklane i plastikowe mają być narzędziem, które pozwoli na osiągnięcie celu Unii Europejskiej dotyczącego selektywnego zbierania plastikowych butelek po napojach. Według niego 77 proc. butelek powinno być odzyskiwanych do 2025 roku, natomiast do 2029 roku miałoby to być aż 90 proc. butelek.



Projekt miałby wejść w życie w pierwszym kwartale następnego roku. Najpierw jednak mają odbyć się konsultacje z branżą handlową w tej sprawie.

Źródło: Farmer.pl