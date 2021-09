Braki prądu i ciepła grożą 100 milionom osób. Poważne problemy Chin

Wysokie ceny węgla sprawiają, że nawet 100 milionów osób może odczuwać braki prądu i ciepła. Chodzi o mieszkańców prowincji ulokowanych w północnej części Chin, a mianowicie o prowincje Liaoning, Jilin i Heilongjiang. Braki w ogrzewaniu i dostawach energii elektrycznej są widoczne gołym okiem — okresowo nie działają światła drogowe ani oświetlenie uliczne.

Jak informuje BBC, jedna z firm umieściła w sieci informację mówiącą o tym, że braki energii elektrycznej potrwają do wiosny 2022 roku i obecna sytuacja stanie się "nową normalnością". Wpis jednak zniknął później z internetu.

Braki w energii elektrycznej dotknęły w pierwszej kolejności firmy produkcyjne. W ostatnich tygodniach musiały one ograniczać lub całkowicie zamykać produkcję. Jednakże w ostatnich dniach braki prądu zaczęli odczuwać też mieszkańcy wspomnianych prowincji. Jest to łącznie 100 milionów osób i choć nie podaje się oficjalnych informacji o tym, ile osób ucierpi z powodu zmniejszonych dostaw energii, w teorii problem może dotyczyć wszystkich mieszkańców tego regionu.

Braki węgla stanowią niebezpieczeństwo

23 osoby pracujące w fabryce w prowincji Liaoning trafiły do szpitala ze względu na zatrucie tlenkiem węgla. Doszło do niego, ponieważ w fabryce nagle przestał działać system wentylacji. Inne przypadki podobnych zatruć były związane z używaniem pieców gazowych w słabo wentylowanych pomieszczeniach.



BBC donosi też o przypadkach hospitalizacji osób, które z powodu niedziałających wind musiały wchodzić na wysokie piętra wieżowców po schodach. Wiązało się to z dużym wycieńczeniem organizmu.

Źródło: BBC