Inteligentne liczniki prądu. Wiemy, kiedy wystartuje system

Jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, CSIRE zacznie funkcjonować 1 lipca 2024 roku. Jednak wcześniejsze wejście w życie rozporządzenia pozwoli na zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej przez prezesa URE. Ponadto Polskie Sieci Energetyczne, które pełnić będą rolę OIRE, będą miały czas, by przygotować się do nowych obowiązków.

Według harmonogramu przygotowanego przez rząd do końca 2023 roku 15 procent odbiorców ma być wyposażonych w inteligentne liczniki prądu. Do końca 2025 roku ma ich być już 35 procent. Kolejny punkt wyznaczono na koniec roku 2027, kiedy to 65 procent odbiorców ma korzystać z inteligentnych liczników. Do końca 2028 ma ich być już 80 procent. Docelowo w 2031 roku wszyscy mają korzystać z takich rozwiązań.