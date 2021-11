Energia z kaktusów. To biopaliwo jest dużo tańsze niż benzyna

Firma La Nopalimex z Meksyku wie, jak produkować biopaliwo z opuncji, czyli roślin z rodziny kaktusowatych. Dużą zaletą kaktusów w kontekście produkcji biopaliwa jest ich zdolność do rozmnażania się, a także niskie wymagania glebowe i wodne. Jak zauważają dziennikarze serwisu Świat OZE, kaktusy mogą rosnąć na terenach suchych i półsuchych, które stanowią 12–18 procent powierzchni Ziemi.

Zielone złoto, jak czasem bywają nazywane kaktusy, ma naprawdę wiele zalet. Począwszy od walorów smakowych, przez właściwości lecznicze, aż po energetyczne. Co ważne — przy produkcji biopaliwa powstaje naprawdę niewiele odpadów.

Liście kaktusów są początkowo przetwarzane na mąkę. Odpady produkcyjne są mieszane z krowim nawozem i podgrzewane. W wyniku procesu fermentacji otrzymywany jest metan i woda. Kolejnym krokiem jest destylacja. Tak stworzone biopaliwo jest odprowadzane do zbiornika.

Z każdej tony kaktusa można uzyskać około 100 litrów biogazu. Odpady, które pozostają po produkcji gazu, również są wykorzystywane. Stanowią one nawóz dla upraw rośliny.



Biopaliwo wyprodukowane z kaktusa jest o około jedną trzecią tańsze od benzyny. Produkowany biogaz pozwala na zaspokojenie potrzeb energetycznych firmy produkującej tortille. Wykorzystuje się go do zasilania pieców, a także do produkcji energii elektrycznej.

Źródło: Gadżetomania/Świat OZE/PAP