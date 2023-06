700 tys. inteligentnych liczników. PGE podpisało nową umowę

- Konsekwentnie realizujemy projekt wymiany liczników na te zdalnego odczytu. Podpisana umowa zapewni nam blisko 700 tys. nowych urządzeń, które zainstalujemy u naszych klientów. Tylko do końca 2023 roku zainstalujemy u 15 proc. odbiorców końcowych liczniki objęte zdalnym odczytem. Instalacja inteligentnych liczników przyniesie korzyści zarówno odbiorcom, jak i operatorowi systemu dystrybucyjnego. Umożliwią one zdalny odczyt zużycia energii elektrycznej w każdym czasie, zdalną zmianę grupy taryfowej oraz zmianę sprzedawcy bez konieczności angażowania naszych służb w terenie- podkreśla Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja.

- Zakontraktowane urządzenia to już przetestowane liczniki dwusystemowe pracujące w technologii LTE 450. Wdrażanie tej nowoczesnej technologii to projekt realizowany w ramach strategii Grupy PGE, który będzie realizowała nasza spółka branży ICT - PGE Systemy - powiedział Grzegorz Dolecki, wiceprezes zarządu PGE Dystrybucja ds. Operatora.

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, PGE Dystrybucja musi przeprowadzić wymianę liczników u odbiorców końcowych. Do końca 2028 r. urządzenia te zostaną zainstalowane u co najmniej 80 proc. odbiorców końcowych. Do końca 2030 r. urządzenia będą posiadali odbiorcy końcowi w całej Polsce. Docelowo PGE dystrybucja ma zainstalować ok. 6 mln liczników.