Energia magazynowana w piasku. Można ją przechowywać tygodniami

We Włoszech powstaje magazyn energii, który bazuje na piasku. Projekt, który jest realizowany we współpracy firm Magaldi i Enel X, będzie zlokalizowany w Salerno w regionie Kampania. Jak czytamy w serwisie gramwzielone.pl, rozwiązanie to ma oferować pojemność cieplną na poziomie 13 MWh. Cała instalacja będzie ważyć 125 ton.

Piaskowy akumulator, który stanie we Włoszech, będzie wykorzystywać technologię Magaldi Green Thermal Energy Storage (MGTES). Ten wysokotemperaturowy system pozwala na magazynowanie energii cieplnej w oparciu o złoże fluidalne, tj. cząsteczki piasku krzemionkowego, które zachowują stabilność do temperatury 1000 stopni Celsjusza.

Magazyn energii może być ładowany przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, choćby takich jak instalacja fotowoltaiczna. Jak czytamy na stronie Magaldi, system może magazynować energię przez czas liczony w tygodniach.

System MGTES działa w trzech fazach. Pierwszą z nich jest ładowanie, które może być realizowane przy wykorzystaniu urządzeń elektrycznych, które są zasilane odnawialnymi źródłami energii. Druga faza to magazynowanie. Piasek ubity na dnie zbiornika pozwala na magazynowanie energii przez całe tygodnie. Minimalizacja strat energii jest możliwa dzięki brakowi konwekcji ciepła i skutecznej izolacji zbiornika.

Trzeci etap to rozładowywanie energii przy wykorzystaniu zintegrowanego wymiennika ciepła. Jest on obracany, dzięki czemu aktywowane są złoża fluidalne, a zgromadzona energia jest oddawana do medium, które przekazuje ciepło. Najczęściej jest to przegrzana para o temperaturze do 600 stopni Celsjusza.

Technologia MGTES to rozwiązanie modułowe, dzięki czemu da się dostosować je do potrzeb danej instalacji. Magazyny oferują pojemność cieplną od 5 do 100 MWh, a pojedynczy magazyn może ważyć od 40 do 500 ton.

