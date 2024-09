Ważna zmiana dla użytkowników smartfonów Apple. Z rynku zniknie popularny gadżet

Apple planuje wycofać z rynku popularny gadżet, wprowadzony zaledwie rok temu. Użytkownicy skarżyli się na problemy z trwałością materiału, co zmusiło firmę do poszukiwania nowego, bardziej niezawodnego rozwiązania. Co poszło nie tak?

Apple po raz kolejny szykuje rewolucję na rynku technologii. Nadchodzące wydarzenie zapowiada się jako jedno z najważniejszych w historii firmy, a fani z niecierpliwością czekają na ogłoszenia, które wpłyną na przyszłość wielu popularnych produktów. Wśród licznych spekulacji i zapowiedzi, jedna informacja zwróciła szczególną uwagę użytkowników smartfonów Apple. Firma planuje wprowadzenie istotnych zmian, które mogą zaskoczyć niejednego fana marki.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Kto zapłaci akcyzę za elektryki? Adam Sikorski w Biznes Klasie.

Apple szykuje się na najważniejsze wydarzenie w tym roku

Apple już wkrótce zaprezentuje nową serię iPhone 16 na największym wydarzeniu roku, które odbędzie się w nadchodzących dniach. Oczekiwania są ogromne, ponieważ firma zapowiada nie tylko premierę smartfonów, ale także nowe generacje Apple Watch oraz AirPods. Wydarzenie to wzbudza ogromne emocje, a użytkownicy czekają na najnowsze rozwiązania technologiczne, które z pewnością wpłyną na przyszłość urządzeń mobilnych.

Jednak to nie tylko nowe urządzenia są powodem zainteresowania. W kuluarach mówi się o rezygnacji Apple z popularnych akcesoriów, co może oznaczać koniec jednego z kluczowych produktów firmy. Wszystko wskazuje na to, że etui Apple FineWoven oraz inne akcesoria wykonane z tego materiału wkrótce znikną z rynku. Firma przygotowuje się do wprowadzenia zupełnie nowego rozwiązania, które ma zadowolić użytkowników zarówno pod względem jakości, jak i ochrony środowiska.

Zobacz także PayPal rzuci wyzwanie Apple Wallet? Możliwe zmiany w płatnościach w UE

Koniec z FineWoven. Dlaczego zdecydowano się na taki krok?

Apple oficjalnie kończy z produkcją etui Apple FineWoven, które wprowadzono na rynek zaledwie rok temu przy okazji premiery iPhone 15. Chociaż miało być to bardziej ekologiczne i luksusowe rozwiązanie, rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Użytkownicy szybko zaczęli zgłaszać problemy związane z trwałością tego materiału. FineWoven okazał się podatny na zabrudzenia, zarysowania i uszkodzenia, co stało się jednym z głównych powodów niezadowolenia klientów.

Firma Apple, znana z dbałości o jakość i satysfakcję swoich użytkowników, podjęła decyzję o wycofaniu FineWoven z rynku. Choć miało to być bardziej przyjazne dla środowiska rozwiązanie niż skóra, użytkownicy nie uznali tego materiału za wystarczająco wytrzymały ani wart swojej ceny. Co więcej, negatywne recenzje dotyczyły również faktu, że FineWoven nie oddawał prestiżu, jaki kojarzy się z produktami Apple, co dodatkowo wpłynęło na decyzję o jego wycofaniu.

Etui FineWoven nie przypadło do gustu użytkownikom smartfonów © Apple.com | Apple