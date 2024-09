iPhone 16 i jego nowe funkcje. Co się zmieni po premierze smartfona?

iPhone 16 to jedna z najważniejszych premier technologicznych roku 2024. Apple od lat buduje wokół swoich produktów ogromne oczekiwania, a każdy kolejny model wzbudza duże emocje. Tegoroczny debiut zapowiada się szczególnie interesująco, zwłaszcza że wiele funkcji, które nie trafiły do iPhone'a 15, ma szansę znaleźć się w nowym modelu.

Każdy nowy model iPhone'a wprowadza istotne zmiany, ale iPhone 16 ma wyróżniać się szczególnie na tle swoich poprzedników. Największą zmianą będzie prawdopodobnie rozmiar ekranu. Według przecieków, wersja Pro Max (lub Ultra) może mieć ekran o przekątnej aż 6,86 cala, co sprawi, że będzie to największy iPhone w historii. Model Pro również ma urosnąć – do 6,27 cala. Użytkownicy mogą również oczekiwać jeszcze cieńszych ramek, dzięki zastosowaniu technologii BRS, co zapewni nowoczesny i elegancki wygląd.