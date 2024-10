Producent smartfonów czerpie z Apple'a. Nowy gadżet będzie hitem?

Do premiery najnowszej serii Oppo Find X8 pozostało już niewiele czasu, a firma zapowiada, że będzie to coś więcej niż tylko nowe modele smartfonów. Oppo, inspirując się Apple i jego MagSafe , wprowadza rozwiązania magnetyczne , które zadowolą użytkowników poszukujących wygodnego i szybkiego ładowania bezprzewodowego. W ramach zapowiedzi pojawiają się nowoczesne powerbanki i ładowarki, które dzięki standardowi Qi2 będą funkcjonalne również dla posiadaczy iPhone’ów . Oppo stawia więc na innowację, zyskując na popularności wśród szerokiego grona użytkowników technologii mobilnych.

W nadchodzącej premierze najnowszych smartfonów Oppo Find X8 , firma postanowiła wzbogacić swoje urządzenia o akcesoria inspirowane rozwiązaniami Apple . Dzięki zgodności z bezprzewodowym standardem ładowania Qi2 , Oppo wprowadzi do oferty magnetyczny powerbank o pojemności 5000 mAh oraz magnetyczną ładowarkę o mocy 50 W . Choć możliwości tych gadżetów są maksymalnie zoptymalizowane pod kątem urządzeń Oppo, będą one również działać z iPhone’ami wyposażonymi w technologię MagSafe .

Podobieństwo do MagSafe nie jest przypadkowe. Apple wprowadził MagSafe, aby zapewnić stabilne i efektywne ładowanie dzięki magnetycznemu pierścieniowi, który idealnie pozycjonuje urządzenie na ładowarce. Oppo , choć nie może użyć identycznego rozwiązania ze względu na ograniczenia patentowe, opracowało swoje etui z pierścieniem magnetycznym. Taka technologia pozwala na szybkie, stabilne ładowanie nie tylko dla smartfonów Oppo, ale także starszych modeli iPhone’a .

Premiera Oppo Find X8 to nie tylko nowe modele smartfonów, ale także cała gama akcesoriów, które mogą przyciągnąć uwagę nie tylko użytkowników Oppo, lecz także fanów Apple. Oppo przygotowuje magnetyczne gadżety, jak powerbank i ładowarka bezprzewodowa , które pozwalają na wygodne ładowanie bez kabli – zarówno dla urządzeń z Androidem, jak i iPhone'ów wyposażonych w MagSafe .

Powerbank Oppo o pojemności 5000 mAh to idealne rozwiązanie dla osób, które oczekują szybkiego ładowania nawet poza domem, natomiast 50-watowa ładowarka bezprzewodowa zapewnia wydajność, której oczekują użytkownicy smartfonów. Co istotne, dzięki zastosowaniu standardu Qi2, te akcesoria mogą oferować wydajność nawet do 15 W także dla starszych modeli iPhone’a, podczas gdy nowy Find X8 może skorzystać z pełnej mocy 50 W. Tym sposobem Oppo z powodzeniem łączy swoje unikalne rozwiązania z technologią znaną i lubianą przez użytkowników Apple, oferując nową jakość ładowania bezprzewodowego dla szerokiego grona odbiorców.