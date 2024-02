Apple Vision Pro rozczarowuje? Są pierwsze opinie recenzentów

Gogle Apple Vision Pro zadebiutowały drugiego lutego w piątek. Cena? 3499 dolarów. W internecie znajdziemy już pierwsze recenzje i komentarze użytkowników na temat tych urządzeń do wspomnianego urządzenia. I nie są one zbyt pochlebne.

Entuzjaści produktów z logo nadgryzionego jabłka z niecierpliwością oczekiwali na moment, gdy gogle Apple Vision Pro zostaną oficjalnie wprowadzone do sprzedaży. Pierwszy raz zaprezentowane światu w czerwcu poprzedniego roku, dopiero teraz, w 2024 roku, stały się dostępne w cenie od 3499 do 3899 dolarów (bez uwzględnienia dodatkowych akcesoriów).

Biorąc pod uwagę cenę urządzenia i fakt, że jest to pierwsze podejście firmy Apple do sektora wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, oczekiwania wobec Vision Pro były wysokie, mimo że konkurencja na rynku, tak jak Meta z jej goglami Quest, jest już obecna od jakiegoś czasu. Niestety, pierwsze wrażenia recenzentów nie są tak pozytywne, jak można by przypuszczać. Produkt ten nie spełnia wszystkich nadziei i posiada pewne niedociągnięcia, na które zwracają uwagę eksperci.

Zagraniczne portale technologiczne, w tym Wall Street Journal, dokonały analizy gogli Apple Vision Pro, których cena w przeliczeniu na złotówki wynosi około 14 tysięcy. Recenzentka stwierdziła, że noszenie tych gogli może być niekomfortowe. Zgodnie z jej słowami, "Apple Vision Pro charakteryzuje się wszystkimi mankamentami typowymi dla produktów pierwszej generacji".

Recenzje podkreślają, że urządzenie jest ciężkie, ma ograniczony czas pracy na baterii i brakuje mu aplikacji. Joanna Stern z Wall Street Journal jednak zaznacza, że jeśli uda się przezwyciężyć te początkowe trudności, Vision Pro ma potencjał, by stać się bardziej użyteczne niż tradycyjny telefon. Niezależnie od tego, czy cena jest adekwatna do oferowanych możliwości, Stern sugeruje, że "to kwestia do rozstrzygnięcia między tobą a stanem twojego konta bankowego".

The Verge również przyjrzał się nowemu produktowi Apple, zwracając uwagę na problem z jakością obrazu twarzy wyświetlanej na przednim ekranie Vision Pro, co odbiega od obiecanych przez Apple standardów. Z kolei Brian Tong porównuje gogle do drogich torebek, zauważając, że na taki luksusowy gadżet nie każdy zdecyduje się wydać pieniądze.

