Atak na premiera Japonii. Ochroniarz użył walizki, która ratuje życie

W pewnym momencie ktoś z tłumu rzucił pod nogi premiera niezidentyfikowany początkowo przedmiot, co wywołało szybką reakcję służb ochrony. Chwilę później przedmiot eksplodował, nie wyrządzając nikomu krzywdy, premier został ewakuowany, a obecne na miejscu służby porządkowe sprawnie schwytały zamachowca, którym okazał się 24-letni Ryuji Kimura.

Przez moment widać, że reagujący ochroniarz osłania polityka nie tylko własnym ciałem, ale wypycha go z zagrożonego miejsca zasłaniając przedmiotem, który jeszcze przed chwilą przypominał walizkę, lecz w ciągu sekundy zmienił się w pokaźną osłonę.

W stanie złożonym ma ona formę aktówki o wymiarach 50×35 cm. Użytkownik może rozłożyć ją błyskawicznie tworząc osłonę o wymiarach 50×140 com, co w przypadku większości ludzi pozwala na zabezpieczenie ciała od głowy do kolan.