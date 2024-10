Bezpieczeństwo to podstawa. Ten gadżet dla kierowcy będzie idealny

Bezpieczeństwo na drogach to temat, który nigdy nie traci na znaczeniu. Oprócz standardowych środków ostrożności, jak zapinanie pasów czy przestrzeganie przepisów drogowych, warto zainwestować w gadżety, które w razie wypadku mogą okazać się niezwykle pomocne. Jednym z takich gadżetów jest brelok ratunkowy – małe, ale wszechstronne urządzenie, które każdy kierowca powinien mieć przy sobie.

Brelok ratunkowy – niezbędny element bezpieczeństwa

Brelok ratunkowy to niewielki gadżet, który może uratować życie w sytuacji awaryjnej. Wyposażony jest w kilka podstawowych narzędzi, które pomogą w razie kolizji: nożyk do cięcia pasów oraz zbijak do szyb.

Nożyk do cięcia pasów jest ukryty w kolorowej części breloka. Dzięki swojemu umiejscowieniu jest bezpieczny w użytkowaniu – szczelina na nożyk jest na tyle niewielka, że nie ma ryzyka skaleczenia się. W razie potrzeby wystarczy mocno szarpnąć, by przeciąć pasy, co jest szczególnie ważne w sytuacji, gdy liczy się każda sekunda.

Jego umiejscowienie zapewnia pełne bezpieczeństwo, szczelina jest na tyle niewielka, że nie ma szans się skaleczyć - podkreślają eksperci z WP Moto.

Zbijak do szyb to kolejne istotne narzędzie w zestawie breloka ratunkowego. W przeciwieństwie do tradycyjnych zbijaków, nie wymaga on siły – wystarczy przyłożyć go do szyby i mocno docisnąć, a urządzenie samo wykona resztę pracy. Dzięki temu można szybko wydostać się z auta lub pomóc innym w takiej sytuacji.

Dlaczego warto zakupić brelok ratunkowy?

Brelok ratunkowy ma jeszcze kilka innych zastosowań. Może służyć do sprawdzania stanu opon – wystarczy zaopatrzyć się w multitool z wbudowanym miernikiem ciśnienia i stanu zużycia bieżnika. Pozwala to uniknąć wielu problemów na drodze i określić, kiedy potrzebna będzie wizyta u wulkanizatora.