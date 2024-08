System Red Light w Polsce. Jak działa i na co uważać?

System Red Light to nowoczesne rozwiązanie, które zyskuje na popularności w Polsce. Zainstalowany w kilkudziesięciu lokalizacjach na terenie kraju, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniach . Działa w pełni automatycznie, rejestrując wykroczenia takie jak przejazd na czerwonym świetle czy nieprawidłowe zachowanie na zielonej strzałce. Chociaż jego głównym celem jest redukcja liczby wypadków i kolizji , system budzi kontrowersje, szczególnie wśród kierowców , którzy kwestionują sprawiedliwość nakładanych mandatów.

Kamery monitorujące są połączone z systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych, co pozwala na szybkie i precyzyjne identyfikowanie pojazdów łamiących przepisy. Gdy system wykryje wykroczenie, dane zostają przesłane do operatorów CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym), którzy są odpowiedzialni za analizę i nakładanie mandatów. Obejmuje to nie tylko przejazd na czerwonym świetle na sygnalizatorze, ale także inne potencjalne naruszenia, takie jak nieprawidłowe zachowanie na zielonej strzałce.