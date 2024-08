Opony całoroczne do samochodu. Na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Opony całoroczne coraz częściej stają się alternatywą dla tradycyjnych opon letnich i zimowych. Producenci samochodów coraz częściej oferują nowe modele wyposażone w ten typ ogumienia , co sprawia, że kierowcy nie muszą już martwić się o sezonową wymianę opon . Jednak opony całoroczne to kompromis, który nie zawsze jest odpowiedni dla każdego. Warto przyjrzeć się bliżej ich charakterystyce, aby świadomie podjąć decyzję o zakupie.

Zalety opon całorocznych to przede wszystkim uniwersalność. Można je używać przez cały rok, co jest dużym ułatwieniem dla kierowców, którzy nie chcą pamiętać o wymianie opon co pół roku. Wyróżnia je specjalna mieszanka gumy, która pozwala na zachowanie przyczepności w zróżnicowanych warunkach pogodowych. Dzięki temu w lecie opona zachowuje twardość, a w zimie odpowiednią elastyczność, co zapewnia bezpieczną jazdę.