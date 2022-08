Blackout w Polsce. Taki scenariusz jest możliwy

Blackout to określenie na przymusowe wyłączenie zasilania na dużym obszarze, na przykład dla całego miasta. Do jego wystąpienia może doprowadzić wiele czynników, w zależności od źródeł energii elektrycznej w danym obszarze, pogody czy stanu infrastruktury.

W rozmowie z dziennikarzami serwisu bankier.pl Beata Jarosz-Dziekanowska, rzecznik prasowy Polskich Sieci Elektroenergetycznych zauważa, że najczęściej do blackoutów dochodzi, gdy nakłada się kilka zdarzeń losowych, na przykład awaria na sieci i awaria elektrowni. Do obszarowych wyłączeń prądu może dojść o dowolnej porze roku, wystarczy, że wystąpi zbyt duże zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Bartłomiej Jabrzyk, analityk FOR, uważa, że w dłuższej perspektywie możemy spodziewać się pewnych problemów. Mogą one wynikać z problemów z dostępnością węgla kamiennego i brunatnego. Jego zdaniem możliwe jest racjonowanie energii, czyli wprowadzenie "stopni zasilania".

- Średnio co pół roku dyskusja na temat braku prądu powraca do przestrzeni publicznej. Do tej pory udawało się uniknąć katastrofy. Przemyślane, długofalowe inwestycje, a nie populistyczne dopłaty do węgla czy innych paliw, ochronią nas przed blackoutem - podsumował Jabrzyk.