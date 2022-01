Boeing inwestuje w latające taksówki. Chce tworzyć bezpilotowe samoloty

Boeing zainwestował już kolejne 450 milionów dolarów w startup lotniczy Wisk Aero założony przez współzałożyciela Google Larry'ego Page'a. Firmy mają wspólnie rozwijać bezpilotowe samoloty elektryczne, przeznaczone do przemieszczania pasażerów po miastach – podano w oficjalnym komunikacie.

Wisk powstał w 2019 roku jako wspólne przedsięwzięcie Boeinga i Kitty Hawk Corporation. Ten drugi to producent samolotów elektrycznych założony przez Sebastiana Thruna i współzałożyciela Google Larry'ego Page'a. Wisk twierdzi, że dzięki ostatniej inwestycji stała się jedną z najlepiej finansowanych firm zajmujących się zaawansowaną mobilnością powietrzną (AAM).

Zgodnie z oświadczeniem firmy Wisk szósta generacja ich samolotów eVTOL będzie pierwszym kandydatem do certyfikacji "autonomicznego, całkowicie elektrycznego samolotu pasażerskiego w USA".

"Autonomia jest kluczem do uwolnienia skali we wszystkich zastosowaniach AAM, od transportu pasażerskiego po towarowy i nie tylko. Dlatego właśnie ‘prosto do autonomii’ jest podstawową pierwszą zasadą" – wyjaśnia Marc Allen, główny specjalista ds. strategii Boeinga.